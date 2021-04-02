У Києві чоловік пальнув в охоронця ТРЦ за зауваження про маску / УНІАН

В столичному торгово-розважальному центрі на проспекті Перемоги чоловік вистрілив в охоронця магазину, після того як той зробив йому зауваження про відсутність маски. Про це в п'ятницю, 2 квітня, повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

"Інцидент стався в приміщенні магазину, розташованого в ТРЦ на проспекті Перемоги", - йдеться в тексті.

Відзначається, що, 32-річний чоловік зайшов в магазин без захисної маски, у зв'язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних умов, чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і двічі вистрілив в охоронця.

Зловмисника затримали на місці події. Шевченківська окружна прокуратура міста Київ здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 32-річним киянином хуліганських дій із застосуванням зброї (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України).

читайте такожПоліцейські зізналися, чи штрафуватимуть людей без масок

Конфлікт у супермаркеті в Києві