У Києві чоловік пальнув в охоронця ТРЦ за зауваження про маску

32-річний житель столиці України раптово впав в розлюченість, коли охоронець попросив його відразу і негайно натягнути на обличчя медичну маску.
В столичному торгово-розважальному центрі на проспекті Перемоги чоловік вистрілив в охоронця магазину, після того як той зробив йому зауваження про відсутність маски. Про це в п'ятницю, 2 квітня, повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.
"Інцидент стався в приміщенні магазину, розташованого в ТРЦ на проспекті Перемоги", - йдеться в тексті.
Відзначається, що, 32-річний чоловік зайшов в магазин без захисної маски, у зв'язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних умов, чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і двічі вистрілив в охоронця.
Зловмисника затримали на місці події. Шевченківська окружна прокуратура міста Київ здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 32-річним киянином хуліганських дій із застосуванням зброї (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України).
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Конфлікт у супермаркеті в Києві
- У супермаркеті на вулиці Берковецькій у Києві стався конфлікт між жінкою і співробітником поліцейської охорони.
- Охоронець попросив відвідувачку надіти захисну маску перед входом в магазин, проте вона відмовилася. Далі сталася сутичка.
- Судячи з відео, жінка почала фіксувати інцидент на відео, але охоронець вибив телефон з її рук.
- Охоронець застосував відносно жінки силу і наніс їй кілька стусанів, в тому числі і по голові, після якого постраждала впала.
- Пізніше стало відомо, що чоловік був звільнений з лав поліцейської охорони.