В Киеве мужчина пальнул в охранника ТРЦ за замечание о маске / УНИАН

В столичном торгово-развлекательном центре на проспекте Победы мужчина выстрелил в охранника магазина, после того как тот сделал ему замечание об отсутствии маски. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы", — говорится в тексте.

Отмечается, что, 32-летний мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные условия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в охранника.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. Шевченковская окружная прокуратура города Киев осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 32-летним киевлянином хулиганских действий с применением оружия (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

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