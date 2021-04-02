В Киеве мужчина пальнул в охранника ТРЦ за замечание о маске

32-летний житель столицы Украины вышел из себя и разъярился, когда охранник попросил его сразу и немедленно натянуть на лицо медицинскую маску.
В столичном торгово-развлекательном центре на проспекте Победы мужчина выстрелил в охранника магазина, после того как тот сделал ему замечание об отсутствии маски. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы", — говорится в тексте.
Отмечается, что, 32-летний мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные условия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в охранника.
Злоумышленника задержали на месте происшествия. Шевченковская окружная прокуратура города Киев осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения 32-летним киевлянином хулиганских действий с применением оружия (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).
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Конфликт в супермаркете в Киеве
- В супермаркете на улице Берковецкой в Киеве произошел конфликт между женщиной и сотрудником полицейской охраны.
- Охранник попросил посетительницу надеть защитную маску перед входом в магазин, однако она отказалась. Далее произошла стычка.
- Судя по видео, женщина начала фиксировать инцидент на видео, но охранник выбил телефон из ее рук.
- Охранник применил в отношении женщины силу и нанес ей несколько тычков, в том числе и по голове, после которого пострадавшая упала.
- Позднее стало известно, что мужчина был уволен из рядов полицейской охраны.