Ударил женщину без маски: полиция Киева отреагировала на инцидент

Охранник несколько раз ударил женщину, отказавшуюся надевать защитную маску.
Сотрудник полицейской охраны, который побил женщину, отказавшуюся надевать маску перед посещением супермаркета в Киеве, уволен. Отстранили от должности его руководителя, а начальнику управления полиции охраны в столице объявили выговор. Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции проведут проверку по факту данного инцидента, сообщили в пресс-службе полиции.
В сообщении указано, что действия сотрудника полиции охраны являются позором и не могут быть оправданы. Полицейский уволен, применены санкции к его начальству. Инцидент будут проверять сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции.
"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейский, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны. Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции", - подчеркивается в заявлении правоохранителей.Читайте такжеИзбили из-за пачки масла: в Киеве охранники супермаркета набросились на покупателя
Конфликт в супермаркете в Киеве
- В супермаркете на ул. Берковецкой в Киеве произошел конфликт между женщиной и сотрудником полицейской охраны.
- Охранник попросил посетительницу надеть защитную маску перед входом в магазин, однако она отказалась. Далее произошла стычка.
- Судя по видео, женщина начала фиксировать инцидент на видео, но охранник выбил телефон из ее рук.
- Охранник применил в отношении женщину силу и нанес ей несколько тычков, в том числе и по голове, после которого пострадавшая упала.