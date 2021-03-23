Ударил женщину без маски: полиция Киева отреагировала на инцидент

Ударивший женщину сотрудник полиции уволен - Нацполиция / Скриншот Киев оперативный

Сотрудник полицейской охраны, который побил женщину, отказавшуюся надевать маску перед посещением супермаркета в Киеве, уволен. Отстранили от должности его руководителя, а начальнику управления полиции охраны в столице объявили выговор. Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции проведут проверку по факту данного инцидента, сообщили в пресс-службе полиции.

В сообщении указано, что действия сотрудника полиции охраны являются позором и не могут быть оправданы. Полицейский уволен, применены санкции к его начальству. Инцидент будут проверять сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейский, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны. Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции", - подчеркивается в заявлении правоохранителей.Читайте такжеИзбили из-за пачки масла: в Киеве охранники супермаркета набросились на покупателя

Конфликт в супермаркете в Киеве