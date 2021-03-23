Была без маски: в супермаркете Киева охранник несколько раз ударил в лицо клиентку

Примечательно, что на месте конфликта были и другие покупатели, в том числе и мужчины. Но никто из них не вмешался в ситуацию.
В Киеве в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупательницей и мужчиной в форме полиции, которого в Сети называют охранником.
Видео инцидента, который произошел в супермаркете на улице Берковецкой, опубликовал Киев Оперативный.
Отмечается, что сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал, чтобы она надела маску, клиентка якобы отказалась. Началась драка.
На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил женщину в голову. Один удар был таким сильным, что покупательница упала.
Вероятно, охранник забрал у нее телефон, потому что она требовала его отдать.
Примечательно, что на месте конфликта были и другие покупатели, в том числе и мужчины. Но никто из них не вмешался в ситуацию.
Напарник нападающего объяснил поведение дамы так: "Она еб*нько. Больная на голову!". Он добавил, что охрана боится штрафов за допуск в супермаркет покупателей без масок.
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Напомним:
- В Днепре 46-летний мужчина избил девятилетнего мальчика якобы из-за того, что тот поссорился с его сыном на детской площадке.
- На видео с камер наблюдения видно, как мужчина хватает ребенка за куртку и бьет головой о бетонный забор, а затем по лицу.
- Окровавленного ребенка с легкими телесными повреждениями забрала скорая.