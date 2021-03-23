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Была без маски: в супермаркете Киева охранник несколько раз ударил в лицо клиентку

23 марта 2021, 11:16
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Примечательно, что на месте конфликта были и другие покупатели, в том числе и мужчины. Но никто из них не вмешался в ситуацию.

Сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал надеть маску, но она якобы отказалась / скриншот

В Киеве в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупательницей и мужчиной в форме полиции, которого в Сети называют охранником.

Видео инцидента, который произошел в супермаркете на улице Берковецкой, опубликовал Киев Оперативный.

Отмечается, что сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал, чтобы она надела маску, клиентка якобы отказалась. Началась драка.

На кадрах видно, как мужчина несколько раз ударил женщину в голову. Один удар был таким сильным, что покупательница упала.

Вероятно, охранник забрал у нее телефон, потому что она требовала его отдать.

Примечательно, что на месте конфликта были и другие покупатели, в том числе и мужчины. Но никто из них не вмешался в ситуацию.

Напарник нападающего объяснил поведение дамы так: "Она еб*нько. Больная на голову!". Он добавил, что охрана боится штрафов за допуск в супермаркет покупателей без масок.

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Напомним:

  • В Днепре 46-летний мужчина избил девятилетнего мальчика якобы из-за того, что тот поссорился с его сыном на детской площадке.
  • На видео с камер наблюдения видно, как мужчина хватает ребенка за куртку и бьет головой о бетонный забор, а затем по лицу.
  • Окровавленного ребенка с легкими телесными повреждениями забрала скорая.

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