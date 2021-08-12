У київському метро зловили заблукалого кота: він виявився кішкою

Кішка / facebook.com/natalka.makogon

У четвер, 12 серпня, у столичному метрополітені працівники метро та зоозахисники зловили кицьку, яка втекла з перенесення-клітки на станції "Контрактова площа". Про це в Facebook написала заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

"Спасибі Kyiv Animal Rescue Group - не дарма ми з вами не спали! Кіт є! Точніше кішка! А історія така: ця врятована волонтерами Вулична кішка вискочила з перенесення на "Контрактовій площі", - написала вона.

Кішка майже чотири доби бродила по тунелях підземки в районі Контрактової площі. Зараз вона знаходиться на перетримці і в пошуку нового господаря.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в київському метрополітені шукають кота, який три доби тому втік з клітки на станції метро "Контрактова площа".

Тварині вдалося втекти, оскільки клітина, можливо, була погано закрита. Кіт вельми полохливий і весь час ховається.

Два дні його не могли знайти на станції Контрактова. На третій день він вийшов, але зловити його так і не вдалося.