У Київській області хлопець залишив записку та стрибнув із моста

Батьки негайно підняли тривогу, і правоохоронці приступили до пошуків підлітка, для яких використовували навіть аеророзвідку.
У Фастівському районі Київської області в понеділок, 17 травня, зник 15-річний хлопець. При цьому він залишив записку, в якій йшлося про те, що він має намір вчинити самогубство, пишеГолос.
Батьки негайно підняли тривогу, й правоохоронці приступили до пошуків підлітка, для яких використовували навіть аеророзвідку. Тим часом юнак дістався до столиці і там кинувся з моста (з якого саме, не уточнюється). При падінні хлопець вижив.
Зараз він у важкому стані перебуває в лікарні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У Дніпрі чоловік кидався під колеса автомобілів, сідав на дорогу і хотів зістрибнути з моста, проте співробітникам правоохоронних органів вдалося запобігти трагедії.
- Раніше прикордонникам вдалося врятувати чоловіка, який стрибнув з мосту на Закарпатті. Співробітники Мукачівського загону прикордонників помітили, як по річці Тиса людину без свідомості відносить у бік україно-угорського кордону. З'ясувалося, що 28-річний житель Закарпаття стрибнув з мосту, отримав травму, після чого не впорався з течією річки.
- У Київській області у Вишгороді вчинив самогубство 14-річний підліток. Як повідомляють копи, сталося після того, як в соцмережі опублікував відео бойових патронів і заявив про намір їх підірвати. Напередодні мама хлопчика забила тривогу після того, як син пішов на заняття в музичну школу, але так там і не з'явився і до того ж перестав відповідати на телефонні дзвінки
Автор: Катерина Трохимчук