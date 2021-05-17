У Київській області хлопець залишив записку та стрибнув із моста

Хлопець скинувся з мосту на Київщині / Голос

У Фастівському районі Київської області в понеділок, 17 травня, зник 15-річний хлопець. При цьому він залишив записку, в якій йшлося про те, що він має намір вчинити самогубство, пишеГолос.

Батьки негайно підняли тривогу, й правоохоронці приступили до пошуків підлітка, для яких використовували навіть аеророзвідку. Тим часом юнак дістався до столиці і там кинувся з моста (з якого саме, не уточнюється). При падінні хлопець вижив.

Зараз він у важкому стані перебуває в лікарні.

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