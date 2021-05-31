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В Одеській області безхатько по-звірячому зґвалтував дитину

31 травня 2021, 19:33
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Після того, як ґвалтівник кинув дитину, дівчинка побігла додому і все розповіла рідним.

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Зґвалтування дитини під Одесою / Нацполіція

Під Одесою рецидивіст зґвалтував 8-річну дівчинку. Ґвалтівник помітив дитину на вулиці і завів у покинутий будинок, де і скоїв злочин.

Як повідомляє одеське райуправління поліції №2, дівчинка відразу про все розповіла рідним і поліції.

Подія трапилася в селі Троїцьке Одеської області в другу половину дня в суботу, 29 травня.

8-річна дівчинка каталася недалеко від будинку на велосипеді. До неї підійшов 31-річний чоловік, і, заговоривши дитину, завів малолітню в покинуту будівлю, де і згвалтував її.

Після того, як ґвалтівник пішов, дівчинка побігла додому і все розповіла рідним і поліції. На пошуки злочинця були відправлені не тільки правоохоронці, а й прикордонники. Також до розшуку підключилися жителі села.

Кілька годин вони прочісували вулиці, занедбані будівлі, лісопосадки і поля, і на околиці села в побудованій зловмисником халупі, затримали його, йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

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У поліції зазначили, що 31-річний затриманий веде жебрацький спосіб життя, неодноразово був засуджений за майнові та наркозлочини.

У поліції чоловік розповів, що був занадто п'яний і накурився, також зізнався, що останнім часом дуже багато вживає спиртного.

"Я не розумів, що робив. Я навіть не знаю, як таке могло вийти", — заявив затриманий поліцейським.

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Правопорушнику вже оголосили підозру за ч.4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла віку 14 років). За такий злочин передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Як раніше повідомляв Главред, в березні Україну потрясла історія про зґвалтування і вбивство 7-річної мешканки села Щасливе Херсонської області Маші Борисової.

Дівчинка зникла 7 березня в щасливому. 11 березня її знайшли мертвою у в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. На тілі знайшли ознаки насильницької смерті. Дівчинку зґвалтували.

14 березня стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві Маші Борисової. Ним виявився 62-річний чоловік - друг батька дівчинки.

Одеса зґвалтування
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