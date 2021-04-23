УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР"

23 квітня 2021, 09:05

Президент РФ фактично дезавуював Мінські угоди, каже Олексій Арестович.

Арестович відповів на пропозицію Путіна
В Україні відповіли на пропозицію Володимира Путіна / Фото Reuters

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна українському лідеру Володимиру Зеленському провести переговори з ватажками "ДНР" і " ЛНР".

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, Київ виключає ймовірність діалогу з представниками терористичних "республік".

"Дуже складна ситуація, тому що наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - говорить радник глави ОП.

Водночас він звернув увагу на те, що Путін під час своєї відповіді президенту України Володимиру Зеленському зробив цікаве застереження.

"Але Путін сьогодні зробив цікаву річ, він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав , "з республіками "ЛНР" і "ДНР", які Росія ніколи до цього не визнавала", — сказав спікер української делегації в ТКГ.

За його словами, слова Путіна можна трактувати фактично як словесний вихід РФ з Мінських угод.

"Тобто ми розуміємо, в яких категоріях вони мислять, на ТКГ видно, що з початку 2014 року вони безперервно проводять одну і ту ж лінію, яка полягає в тому, що потрібно визнати "ЛНР" і "ДНР" так звані, а Росія відразу стає посередником, як Франція і Німеччина, не будучи стороною конфлікту. Вони послідовно всі гуманітарні, економічні, питання безпеки завжди прив'язують до факту визнання. Це важкий глухий кут, мало хто розуміє, як з цього вибиратися. Країна-член Ради Безпеки ООН, яка має право вето, послідовно втирає очки світовій спільноті", — додав Арестович.

читайте такожПутін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт

Переговори Зеленського з Путіним:

  • Напередодні Путін заявив про готовність обговорити з президентом України Володимиром Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час. Він в черговий раз повторив своє твердження, що для вирішення проблеми Донбасу керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР".
  • Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
  • В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
  • Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.
новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Олексій Арестович новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Привітання з Днем психолога – листівки та тексти прикольніПривітання з Днем психолога – листівки та тексти прикольні Росія вирішила вичікувати момент для нападу на УкраїнуРосія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 22 квітня: робочий успіх та просуванняГороскоп всіх знаків Зодіаку на 22 квітня: робочий успіх та просування Лукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо ДонбасуЛукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо Донбасу

Останні новини

08:28
Що вийшло з моди у 2021 році: головні антитренди весни-літа
08:00
Зеленський не поїде до Москви на переговори з Путіним - Резніков Відео
07:46
Масло ши: в чому переваги для здоров'я Відео
07:24
У Байдена розповіли, як санкції США "заспокоїли" Росію Відео
07:15
Експерт пояснив, чому Кремль відклав плани щодо вторгнення в Україну Відео
Реклама
07:00
Дочка Брежнєвої в трусиках і чоботях влаштувала сексуальну фотосесію Фото
06:57
Чому Москва панікує через турецькі Байрактари для України Погляд
06:38
Свіжий гороскоп всіх знаків Зодіаку: великий успіх та прибуткова пропозиція Відео
06:30
"Вакцинація не врятує": експерт заявив про неминучість повного локдауну Відео
06:01
Вчені з'ясували, яка звичка робить життя коротше на десятиліття Відео
05:24
Ведуча Орла і решки похвалилася схудлою фігурою у відвертому купальнику
05:02
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
04:28
У США оцінили загрозу повномасштабної війни РФ проти України Відео
03:50
Лікар розповіла, чи допоможе стара вакцина від нових штамів COVID-19 Відео
03:09
У ДПСУ оцінили ситуацію із загрозою нападу Росії на Україну Відео
02:15
Пам'ять і здатність до навчання: що відбувається з мозком після кави Відео
01:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 24 квітня: несподіванки та заборонені зміни Відео
00:55
Експерт пояснив, чому відведення військ РФ стало перемогою і Києва, і Москви Відео
00:19
Листівки-привітання з Лазаревою суботою і красиві побажання
23 квітня, п'ятниця
23:41
Кравчук розкрив деталі умови поїздки Зеленського до Росії Відео
Реклама
23:23
Ляшко розповів, коли з червоної зони вийдуть Київ і п'ять областей Відео
22:54
Резніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська" Відео
22:44
"Оргазмічне блаженство": сексперт поділилася сексуальною фішкою Відео
22:23
Бог простить українців, якщо вони не освятять паски на Великдень - Степанов Відео
22:18
Арестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі Відео
22:17
Лікарі розповіли, як душ впливає на імунітет Відео
21:57
Вербна неділя: прикмети на вербу, гроші і любов Відео
21:57
Тельці: головні якості та сумісність з іншими знаками Зодіаку
21:40
Тарифи на електроенергію підскочать на 50%, на опалення – на 20%: яких платіжок чекаюти Відео
21:38
На Херсонщині українська армія провела масштабні навчання ППО Відео
21:33
З чого починається рак легенів: симптоми Відео
20:57
У МЗС РФ вибухнули звинуваченнями на адресу України через інтеграцію до НАТО Відео
20:34
У Зеленського відреагували на пропозицію переговорів з бойовиками "ЛДНР" Відео
20:20
Студія DICE офіційно розповіла про Battlefield 6 Відео
19:47
Дипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні Відео
19:35
Академія інтерактивних мистецтв і наук назвала найкращі ігри 2020-го Відео
19:28
Чеський прем'єр пояснив, чому зруйновані відносини Кремля і Чехії Відео
19:08
Лікарі назвали гриби, які уповільнюють прогресування раку Відео
18:50
До Apex Legends наближається новий сезон: що очікує на гравців Відео
18:48
Названо головні причини забруднення повітря в Україні
Реклама
18:44
Адвоката Пашаєва викликали до суду за лже-свідоцтво у справі Єфремова Відео
18:24
Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату Відео
18:01
Музика українського композитора стала саундтреком до серіалу HBO Відео
18:00
CD Projekt розповіла про Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 в цифрах Відео
17:57
Перевірка знайшла в COVID-фонді сотні порушень на сотні мільйони гривень Відео
17:32
У Росії вибухнули заявою на адресу України і закликали до перемовин Відео
17:31
Олег Винник випустив кліп Діаманти з переможницею Х-Фактора Відео
17:26
Вчені назвали продукти, які провокують ранню смерть Відео
17:22
Серцевий напад: три перевірених способи знизити ризик небезпечного для життя стану Відео
17:16
У Херсоні депутати побилися через плакат "пособник окупанта" Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти