В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР"

Президент РФ фактично дезавуював Мінські угоди, каже Олексій Арестович.
Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна українському лідеру Володимиру Зеленському провести переговори з ватажками "ДНР" і " ЛНР".
Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, Київ виключає ймовірність діалогу з представниками терористичних "республік".
"Дуже складна ситуація, тому що наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - говорить радник глави ОП.
Водночас він звернув увагу на те, що Путін під час своєї відповіді президенту України Володимиру Зеленському зробив цікаве застереження.
"Але Путін сьогодні зробив цікаву річ, він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав , "з республіками "ЛНР" і "ДНР", які Росія ніколи до цього не визнавала", — сказав спікер української делегації в ТКГ.
За його словами, слова Путіна можна трактувати фактично як словесний вихід РФ з Мінських угод.
"Тобто ми розуміємо, в яких категоріях вони мислять, на ТКГ видно, що з початку 2014 року вони безперервно проводять одну і ту ж лінію, яка полягає в тому, що потрібно визнати "ЛНР" і "ДНР" так звані, а Росія відразу стає посередником, як Франція і Німеччина, не будучи стороною конфлікту. Вони послідовно всі гуманітарні, економічні, питання безпеки завжди прив'язують до факту визнання. Це важкий глухий кут, мало хто розуміє, як з цього вибиратися. Країна-член Ради Безпеки ООН, яка має право вето, послідовно втирає очки світовій спільноті", — додав Арестович.
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Переговори Зеленського з Путіним:
- Напередодні Путін заявив про готовність обговорити з президентом України Володимиром Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час. Він в черговий раз повторив своє твердження, що для вирішення проблеми Донбасу керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР" і "ЛНР".
- Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.