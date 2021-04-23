В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР"

В Україні відповіли на пропозицію Володимира Путіна / Фото Reuters

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна українському лідеру Володимиру Зеленському провести переговори з ватажками "ДНР" і " ЛНР".

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, Київ виключає ймовірність діалогу з представниками терористичних "республік".

"Дуже складна ситуація, тому що наша позиція принципова, вона полягає в тому, що ніяких переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - говорить радник глави ОП.

Водночас він звернув увагу на те, що Путін під час своєї відповіді президенту України Володимиру Зеленському зробив цікаве застереження.

"Але Путін сьогодні зробив цікаву річ, він фактично дезавуював Мінські угоди. Він сказав , "з республіками "ЛНР" і "ДНР", які Росія ніколи до цього не визнавала", — сказав спікер української делегації в ТКГ.

За його словами, слова Путіна можна трактувати фактично як словесний вихід РФ з Мінських угод.

"Тобто ми розуміємо, в яких категоріях вони мислять, на ТКГ видно, що з початку 2014 року вони безперервно проводять одну і ту ж лінію, яка полягає в тому, що потрібно визнати "ЛНР" і "ДНР" так звані, а Росія відразу стає посередником, як Франція і Німеччина, не будучи стороною конфлікту. Вони послідовно всі гуманітарні, економічні, питання безпеки завжди прив'язують до факту визнання. Це важкий глухий кут, мало хто розуміє, як з цього вибиратися. Країна-член Ради Безпеки ООН, яка має право вето, послідовно втирає очки світовій спільноті", — додав Арестович.

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Переговори Зеленського з Путіним: