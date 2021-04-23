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В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР"

23 апреля 2021, 09:05
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Президент РФ фактически дезавуировал Минские соглашения, говорит Алексей Арестович.

Арестович ответил на предложение Путина
В Украине ответили на предложение Владимира Путина / Фото Reuters

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Киев исключает вероятность диалога с представителями террористических "республик".

"Очень сложная ситуация, потому что наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - говорит советник главы ОП.

В то же время он обратил внимание на то, что Путин во время своего ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому сделал интересную оговорку.

"Но Путин сегодня сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал, "с республиками "ЛНР" и "ДНР", которые Россия никогда до этого не признавала", — сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

По его словам, слова Путина можно трактовать фактически как словесный выход РФ из Минских соглашений.

"То есть мы понимаем, в каких категориях они мыслят, на ТКГ видно, что с начала 2014 года они непрерывно проводят одну и ту же линию, которая состоит в том, что нужно признать "ЛНР" и "ДНР" так называемые, а Россия сразу становится посредником, как Франция и Германия, не являясь стороной конфликта. Они последовательно все гуманитарные, экономические, вопросы безопасности всегда привязывают к факту признания. Это тяжелый тупик, мало кто понимает, как из этого выбираться. Страна-член Совета безопасности ООН, которая имеет право вето, последовательно втирает очки мировому сообществу", — добавил Арестович.

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Переговоры Зеленского с Путиным:

  • Накануне Путин заявил о готовности обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Он в очередной раз повторил свое утверждение, что для решения проблемы Донбасса руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками с "ДНР" и "ЛНР".
  • Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
  • В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
  • Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.
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