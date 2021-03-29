У ПриватБанку пригрозили українцям відключенням Apple Pay і Google Pay / УНІАН

Українським банкам доведеться відключити послуги онлайн-платіжних систем Apple Pay і Google Pay - у разі, якщо Верховна Рада прийме в другому і третьому читанні законопроект № 4364 про зниження комісії за еквайринг (прийом безготівкової оплати за товари і послуги пластиковими картами). Як повідомляють в пресслужбі ПриватБанку, причиною такого кроку стануть високі тарифи даних систем і додаткові комісії, виплата яких ляже на плечі самих банків.

На думку співробітників ПриватБанку, ще один негативний наслідок прийняття закону-зростання вартості обслуговування карт для клієнтів. Очікується, що в середньому вона становитиме понад 200 гривень на рік.

Крім того, в Нацбанку попередили українців про можливе згортання мережі терміналів самообслуговування в разі прийняття закону. У Державному фінрегуляторі впевнені, що таке питання має регулюватися ринком, а не законодавчо.

До слова, зараз комісія за еквайринг в Україні становить до 3% від загальної суми транзакції.

читайте такожПриватБанк змінив правила поповнення карток: що нового

Нагадаємо, раніше повідомлялося: