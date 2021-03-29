У ПриватБанку пригрозили українцям відключенням Apple Pay і Google Pay

Як повідомляють у ПриватБанку, якщо Рада прийме закон про зниження комісії за безготівкові платежі картками, наслідки можуть вкрай важкими.
Українським банкам доведеться відключити послуги онлайн-платіжних систем Apple Pay і Google Pay - у разі, якщо Верховна Рада прийме в другому і третьому читанні законопроект № 4364 про зниження комісії за еквайринг (прийом безготівкової оплати за товари і послуги пластиковими картами). Як повідомляють в пресслужбі ПриватБанку, причиною такого кроку стануть високі тарифи даних систем і додаткові комісії, виплата яких ляже на плечі самих банків.
На думку співробітників ПриватБанку, ще один негативний наслідок прийняття закону-зростання вартості обслуговування карт для клієнтів. Очікується, що в середньому вона становитиме понад 200 гривень на рік.
Крім того, в Нацбанку попередили українців про можливе згортання мережі терміналів самообслуговування в разі прийняття закону. У Державному фінрегуляторі впевнені, що таке питання має регулюватися ринком, а не законодавчо.
До слова, зараз комісія за еквайринг в Україні становить до 3% від загальної суми транзакції.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Вікторія Страхова, радник голови офісу президента Андрія Єрмака розкритикувала норму законопроекту № 4364 про законодавче обмеження комісії за еквайринг - вже прийнятого в першому читанні.
- На її думку, новація лобіює інтереси великих торгових мереж і не захищає малий і середній бізнес.