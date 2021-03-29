В ПриватБанке пригрозили украинцам отключением Apple Pay и Google Pay / УНИАН

Украинским банкам придется отключить услуги онлайн-платежных систем Apple Pay и Google Pay ‒ в случае, если Верховная Рада примет во втором и третьем чтении законопроект № 4364 о снижении комиссии за эквайринг (прием безналичной оплаты за товары и услуги пластиковыми картами). Как сообщают в пресс-службе ПриватБанка, причиной такого шага станут высокие тарифы данных систем и дополнительные комиссии, выплата которых ляжет на плечи самих банков.

По мнению сотрудников ПриватБанка, еще одно негативное последствие принятия закона – рост стоимости обслуживания карт для клиентов. Ожидается, что в среднем она будет составлять более двухсот гривен в год.

Кроме того, в Нацбанке предупредили украинцев о возможном сворачивании сети терминалов самообслуживания в случае принятия закона. В государственном финрегуляторе уверены, что такой вопрос должен регулироваться рынком, а не законодательно.

К слову, на данный момент комиссия за эквайринг в Украине составляет до 3% от общей суммы транзакции.

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