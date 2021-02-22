Минюст обязал банки в Украине раскрывать счета должников

Изменения разрабатывались Министерством юстиции вместе с Нацбанком - для облегчения / ускорения работы исполнителей по взиманию долгов с украинцев.
В Украине судебные исполнители получили полный допуск к информации о номерах банковских счетов должников и остатке денежных средств на них. Об этом заявил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
"Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника, отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах", ‒ сообщил чиновник.
По словам Гайченко, все изменения разрабатывались Минюстом вместе с Нацбанком. Планируется, что они всерьез значительно облегчат / ускорят работу исполнителей, а также станут основанием для введения автоматизации такого процесса.
Далее, Гайченко рассказал, что Минюст разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты, принятие которых Радой позволит автоматизировать получение исполнителями номеров счетов должников-физических лиц и денег, которые имеются на таких счетах.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Рада намерена разрешить взламывать квартиры украинцев без решения суда – если у владельцев жилья накопились долги за коммуналку.
- Причем в особых случаях предлагалось для взыскания долгов по ЖКХ привлекать коллекторские фирмы.