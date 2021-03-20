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Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей"

20 марта 2021, 15:20
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Нацсовет реформ поддержал законодательное ограничение комиссии за эквайринг.

зеленский, ермак
Андрей Ермак и Владимир Зеленский в ходе заседания Нацсовета реформ / president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Виктория Страхова раскритиковала норму законопроекта №4364, уже принятого в первом чтении, о законодательном ограничении комиссии за эквайринг, которая рассматривалась в ходе очередного заседания Национальный совет реформ при президенте Украины.

Как написала она в своем Facebook, новация лоббирует интересы крупных торговых сетей и не защищает малый и средний бизнес.

"Жаль, что президент Владимир Зеленский не часто читает мой Фейсбук, а то бы узнал, что по проблеме эквайринга - это не защита людей или МСБ - это лоббирование крупных торговых сетей", – написала Страхова.

В то же время, по ее мнению, банкиры найдут выход из ситуации.

Отметим, что в ходе очередного заседания Нацсовет реформ поддержал норму законопроекта №4364, уже принятого в первом чтении, о законодательном ограничении комиссии за эквайринг.

"Будем платить меньше. Это было поддержано, несмотря на то, что Нацбанк официально против. Сегодня президент поддержал, Нацсовет поддержал", – сказал по итогам заседания глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

Против этого предложения выступил совладелец monobank Олег Гороховский. "Этот тариф, который пытаются "отжать" - топливо всего карточного и платежного бизнеса в стране. Более половины его достается клиентам в виде всякого рода кешбэков и бонусов, им оплачивается стоимость пластика и логистики карт, им банки покрывают затраты на фрод. Эта история не про прибыль, а про то, чтобы у всех клиентов появился инструмент с помощью которого можно будет быстро выдать клиенту кредит (если клиент захочет) и на этом потом может быть заработать", – пояснил он свою позицию в Facebook.

Гороховский также утверждает, что ограничение тарифа в ЕС привело к стагнации карточного рынка, и теперь там эта регуляция считается "вредной и провальной".

Банкир обвинил в лоббировании этой нормы представителей крупных торговых сетей.

Читайте такжеВ Раде объяснили, кто из ФОПов получит деньги из-за "простоя" в локдаунВ свою очередь в поддержку ограничения комиссии за эквайринг выступил руководитель и совладелец крупнейшего украинского маркетплейса Розетка Владислав Чечеткин. Он пояснил, что в цене каждого товара, продаваемого в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии за проведение оплат картами, тогда как поставщики из ЕС, а также Amazon или Alibaba платят своим банкам 0,2-0,5%, а ставка в России – 1%, Казахстане – 0,7%, Узбекистане – 0,5%.

"И украинскому бизнесу некуда деться: принимать карты обязывает закон, а почти все платежи проходят через три банка, которые в Украине могут ставить любые тарифы. В Евросоюзе подобную проблему решили на законодательном уровне, зафиксировав обоснованный тариф", – пояснил свою позицию Чечеткин.

По его словам, если закон, регулирующий и снижающий эквайринг, будет принят, Розетка и другой бизнес предложат потребителям лучшую цену.

Напомним, ранее представители малого и среднего бизнеса устроили акцию против локдауна и поставили жесткое условие властям. ФОПы заявили о том, что ужесточение карантина является "выстрелом в голову" для предпринимателей.

Владимир Зеленский Андрей Ермак
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