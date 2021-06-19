У Рівненській області кінь задушив батька дев'яти дітей

На Рівненщині чоловік загинув через бобрів / Фото pixaby

В Рівненській області страшною смертю загинув 43-річний чоловік - його задушив кінь. Без батька залишилися дев'ятеро дітей. Трагедія сталася ввечері 18 червня в селі Сварини Сарненського району.

Чоловік пішов на пасовище за конем. Повертаючись додому, біля річки він провалився в дірку, зроблену бобрами. Кінь впав зверху на нього.

Як повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги у Facebook, на виклик прибула бригада медиків. На той момент потерпілий чоловік 1978 року народження вже був без ознак життя, вони лише діагностували смерть.

Як повідомляв Главред, ввечері 18 червня в Київській області стався трагічний інцидент. 13-річний підліток забрався на залізничний міст в Ірпені, щоби зробити селфі. Помітивши електропоїзд, неповнолітній ліг між рейок. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці.