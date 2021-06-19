В Ровенской области конь задушил отца девяти детей

На Ровенщине мужчина погиб из-за бобров / Фото pixaby

В Ровенской области страшной смертью погиб 43-летний мужчина – его задушил конь. Без отца остались девять детей. Трагедия произошла вечером 18 июня в селе Сварины Сарненского района.

Мужчина пошел на пастбище за конем. Возвращаясь домой, возле реки он провалился в дыру, сделанную бобрами. Конь упал сверху на него.

Как сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи в Facebook, на вызов прибыла бригада медиков. На тот момент пострадавший мужчина 1978 года рождения уже был без признаков жизни, они лишь диагностировали смерть.

Как сообщал Главред, вечером 18 июня в Киевской области произошел трагический инцидент. 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене, чтобы сделать селфи. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте.