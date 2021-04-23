У СІЗО скоїв суїцид підозрюваний у вбивстві школярки на Херсонщині

Маша Борисова / Фото Facebook

Чоловік, який підозрювався у зґвалтуванні та вбивстві семирічної Школярки Марії Борисової, скоїв суїцид у слідчому ізоляторі місті Херсон. Таку інформацію в коментарі порталу Сьогодні озвучила прессекретар главку Національної поліції по Херсонській області Тетяна Пшонь.

"Підтверджуємо смерть цього підозрюваного. Він повісився в СІЗО. Повідомлення про це в поліцію надійшло сьогодні о 06:14", — зазначила вона.

Як повідомляє місцеве видання Новий день, підозрюваного тримали в камері тільки з одним сусідом - оскільки побоювалися, що інші затримані влаштують самосуд.

Повідомляється, що чоловік дочекався, поки його співкамерник засне. Потім порвав на шматки постільну білизну. З нього зробив мотузку, прив'язав її до віконної решітки і повісився.

Коли сусід прокинувся, то чоловік вже був мертвий.

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Вбивство Маші Борисової в Херсонській області: