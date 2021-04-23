У СІЗО скоїв суїцид підозрюваний у вбивстві школярки на Херсонщині

У поліції кажуть, що підозрюваного тримали в камері тільки з одним сусідом ‒ оскільки побоювалися, що інші затримані влаштують самосуд над ним.
Чоловік, який підозрювався у зґвалтуванні та вбивстві семирічної Школярки Марії Борисової, скоїв суїцид у слідчому ізоляторі місті Херсон. Таку інформацію в коментарі порталу Сьогодні озвучила прессекретар главку Національної поліції по Херсонській області Тетяна Пшонь.
"Підтверджуємо смерть цього підозрюваного. Він повісився в СІЗО. Повідомлення про це в поліцію надійшло сьогодні о 06:14", — зазначила вона.
Як повідомляє місцеве видання Новий день, підозрюваного тримали в камері тільки з одним сусідом - оскільки побоювалися, що інші затримані влаштують самосуд.
Повідомляється, що чоловік дочекався, поки його співкамерник засне. Потім порвав на шматки постільну білизну. З нього зробив мотузку, прив'язав її до віконної решітки і повісився.
Коли сусід прокинувся, то чоловік вже був мертвий.
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Вбивство Маші Борисової в Херсонській області:
- Семірічна школярка Марія Борисова зникла 7 березня у селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.
- Однак пропажу дитини мати помітила тільки ввечері цього дня. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів і кілька волонтерських загонів.
- Правоохоронці розглядали кілька версій події - не виключаючи, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.
- 11 березня поліцейські виявили в селі щасливому бездиханне тіло школярки Марії Борисової.