В СИЗО совершил суицид подозреваемый в убийстве школьницы на Херсонщине

В полиции говорят, что подозреваемого держали в камере только с одним соседом ‒ поскольку опасались, что остальные задержанные устроят самосуд над ним.
Мужчина, который подозревался в изнасиловании и убийстве семилетней школьницы Марии Борисовой, совершил суицид в следственном изоляторе городе Херсон. Такую информацию в комментарии порталу Сегодня озвучила пресс-секретарь Главка Национальной полиции по Херсонской области Татьяна Пшонь.
"Подтверждаем смерть этого подозреваемого. Он повесился в СИЗО. Сообщение об этом в полицию поступило сегодня в 06:14", — отметила она.
Как сообщает местное издание Новый день, подозреваемого держали в камере только с одним соседом ‒ поскольку опасались, что остальные задержанные устроят самосуд.
Сообщается, что мужчина дождался, пока его сокамерник уснет. Затем порвал в клочья постельное белье. Из него сделал веревку, привязал ее к оконной решетке и повесился.
Когда сосед проснулся, то мужчина уже был мертв.
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Убийство Маши Борисовой в Херсонской области:
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- 11 марта полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой.