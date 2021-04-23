В СИЗО совершил суицид подозреваемый в убийстве школьницы на Херсонщине

Маша Борисова / Фото Facebook

Мужчина, который подозревался в изнасиловании и убийстве семилетней школьницы Марии Борисовой, совершил суицид в следственном изоляторе городе Херсон. Такую информацию в комментарии порталу Сегодня озвучила пресс-секретарь Главка Национальной полиции по Херсонской области Татьяна Пшонь.

"Подтверждаем смерть этого подозреваемого. Он повесился в СИЗО. Сообщение об этом в полицию поступило сегодня в 06:14", — отметила она.

Как сообщает местное издание Новый день, подозреваемого держали в камере только с одним соседом ‒ поскольку опасались, что остальные задержанные устроят самосуд.

Сообщается, что мужчина дождался, пока его сокамерник уснет. Затем порвал в клочья постельное белье. Из него сделал веревку, привязал ее к оконной решетке и повесился.

Когда сосед проснулся, то мужчина уже был мертв.

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Убийство Маши Борисовой в Херсонской области: