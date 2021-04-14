У підручниках з історії для школярів "повернули" Крим Україні

У Міносвіти заявили, що в підручниках усунена помилка з Кримом "поза Україною" / УНІАН

На вимогу Міністерства освіти і науки та Інституту модернізації змісту освіти видавництво Грамота змінило електронні варіанти підручників з історії 9 і 10 класів, в яких Крим не було позначено територією України. Про це повідомили у Міносвіти.

У відповідь на запит Суспільне у відомстві заявили, що виходячи з вимог Міносвіти та Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти видавництво Грамота змінило умовні неправильні позначення в навчальних посібниках і поміняло електронні варіанти підручника, в яких містилася помилка, на правильні варіанти для розміщення в електронній бібліотеці Інституту. Йдеться про підручники з предмету Історія України авторства А.К Струкевич для 9 та 10 класів, в яких Криму не опинилося у складі української держави.читайте такожУ Туреччині вибухнув скандал з російським Кримом на карті

"Про невідповідне зображення карти України у відмітках інформуємо, що ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" вжито відповідних заходів реагування. На вимогу Інституту видавництво "Грамота" переробило згадане умовне позначення і підготувало заміну електронних варіантів підручників для розміщення в електронній бібліотеці Інституту", - підкреслюється в повідомленні Міносвіти. У Міністерстві назвали ситуацію "прикрою" помилкою.

Карта України без Криму