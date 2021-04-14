В учебниках по истории для школьников "вернули" Крым Украине

В Минобразования заявили, что в учебниках устранена ошибка с Крымом "вне Украины" / УНИАН

По требованию Министерства образования и науки и института модернизации содержания образования издательство Грамота поменяло электронные варианты учебников по истории 9 и 10 классов, в которых Крым не был обозначен территорией Украины. Об этом сообщили в Минобразования.

В ответ на запрос Суспільне в ведомстве заявили, что исходя из требований Минобразования и Государственного научного учреждения Институт модернизации содержания образования издательство Грамота изменило условные неправильные обозначения в учебных пособиях и поменяло электронные варианты учебника, в которых содержалась ошибка, на правильные варианты для размещения в электронной библиотеке Института. Речь идет об учебниках по предмету История Украины авторства А.К Струкевич для 9 и 10 классов, в которых Крыма не оказалось в составе украинского государства.Читайте такжеВ Турции разразился скандал с российским Крымом на карте

"О несоответствующем изображении карты Украины в отметках информируем, что ГНУ "Институт модернизации содержания образования" приняты соответствующие меры реагирования. По требованию Института издательство "Грамота" переработало упомянутое условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института", - подчеркивается в сообщении Минобразования. В министерстве назвали ситуацию "досадной" ошибкой.

Карта Украины без Крыма