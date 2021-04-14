В учебниках по истории для школьников "вернули" Крым Украине

В Минобразования назвали отсутствие Крыма в составе Украины на картах в школьных учебниках "досадной" ошибкой.
По требованию Министерства образования и науки и института модернизации содержания образования издательство Грамота поменяло электронные варианты учебников по истории 9 и 10 классов, в которых Крым не был обозначен территорией Украины. Об этом сообщили в Минобразования.
В ответ на запрос Суспільне в ведомстве заявили, что исходя из требований Минобразования и Государственного научного учреждения Институт модернизации содержания образования издательство Грамота изменило условные неправильные обозначения в учебных пособиях и поменяло электронные варианты учебника, в которых содержалась ошибка, на правильные варианты для размещения в электронной библиотеке Института. Речь идет об учебниках по предмету История Украины авторства А.К Струкевич для 9 и 10 классов, в которых Крыма не оказалось в составе украинского государства.Читайте такжеВ Турции разразился скандал с российским Крымом на карте
"О несоответствующем изображении карты Украины в отметках информируем, что ГНУ "Институт модернизации содержания образования" приняты соответствующие меры реагирования. По требованию Института издательство "Грамота" переработало упомянутое условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института", - подчеркивается в сообщении Минобразования. В министерстве назвали ситуацию "досадной" ошибкой.
Карта Украины без Крыма
- Украинские историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский ранее заметили, что в учебниках по Истории Украины авторства А.К Струкевич не оказалось оккупированного Россией Крымского полуострова в составе Украины. Автономную республику "отрезали" от украинского государства в учебниках для учеников 9 и 10 классов.
- К слову, 22 декабря прошлого года во Львовском городском совете опубликовали четыре видеоролика для старшеклассников по работе мэрии, депутатов и чиновников, в которых не было Крыма в составе Украины. Позже ошибку удалили, а материалы переделали.