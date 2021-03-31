В учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов "отрезали" Крым

Историки заметили отсутствие Крыма на картах Украины для учеников старших классов / Reuters

Историки обнаружили в учебниках для 9 и 10 классов авторства А.К Струкевич карты Украины, на которых отсутствует оккупированный Россией Крым. На картах четко обозначена картинка украинского государства без захваченного полуострова, сообщает Историческая правда.

В частности, на ошибку обратили внимание историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский. В учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: А. К. Струкевич, Издательство "Грамота", 2018" отчетливо замечено, что на карте Украины отсутствует Крым.

В учебнике для 9 классов, того же автора и издательства, также нет автономной республики Крым в составе Украины.

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Карта Украины без Крыма