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В учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов "отрезали" Крым

31 марта 2021, 17:25
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Карту Украины без Крыма нашли сразу в двух учебниках.

Крым
Историки заметили отсутствие Крыма на картах Украины для учеников старших классов / Reuters

Историки обнаружили в учебниках для 9 и 10 классов авторства А.К Струкевич карты Украины, на которых отсутствует оккупированный Россией Крым. На картах четко обозначена картинка украинского государства без захваченного полуострова, сообщает Историческая правда.

В частности, на ошибку обратили внимание историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский. В учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: А. К. Струкевич, Издательство "Грамота", 2018" отчетливо замечено, что на карте Украины отсутствует Крым.

В учебнике для 9 классов, того же автора и издательства, также нет автономной республики Крым в составе Украины.

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Карта Украины без Крыма

  • Во Львовском городском совете 22 декабря прошлого года были опубликованы четыре видеоролика курса для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников без Крыма на карте Украины. После публикации видео ошибку удалили и решили материалы переделать.
  • В марте нынешнего года нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма, а также с "ДНР" и "ЛНР" в Донецкой и Луганской областях. Позже против парламентария было открыто уголовное дело.
  • На одном из курортов Турции на скульптуре была обнаружена карта России с аннексированным Крымом. После обращения МИД Украины изображение полуострова было удалено.

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