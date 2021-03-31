В учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов "отрезали" Крым

Карту Украины без Крыма нашли сразу в двух учебниках.
Историки обнаружили в учебниках для 9 и 10 классов авторства А.К Струкевич карты Украины, на которых отсутствует оккупированный Россией Крым. На картах четко обозначена картинка украинского государства без захваченного полуострова, сообщает Историческая правда.
В частности, на ошибку обратили внимание историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский. В учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: А. К. Струкевич, Издательство "Грамота", 2018" отчетливо замечено, что на карте Украины отсутствует Крым.
В учебнике для 9 классов, того же автора и издательства, также нет автономной республики Крым в составе Украины.
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Карта Украины без Крыма
- Во Львовском городском совете 22 декабря прошлого года были опубликованы четыре видеоролика курса для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников без Крыма на карте Украины. После публикации видео ошибку удалили и решили материалы переделать.
- В марте нынешнего года нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма, а также с "ДНР" и "ЛНР" в Донецкой и Луганской областях. Позже против парламентария было открыто уголовное дело.
- На одном из курортов Турции на скульптуре была обнаружена карта России с аннексированным Крымом. После обращения МИД Украины изображение полуострова было удалено.