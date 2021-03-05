В Турции разразился скандал с российским Крымом на карте

В Турции разгорелся скандал из-за карты Крыма / Reuters

В Турции произошел скандал после того, как на карте захваченный Россией Крым был показан как территория РФ.

Инцидент случился в курортной Алании во время одного из международных фестивалей искусств. На скандал уже обратила внимание в своем Facebook первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее данным, автором провокационной скульптуры оказалась российская гражданка, которая изобразила карту РФ с оккупированным Крымом.

Отмечается, что консул Украины в Анталии Эмир Рустамов обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с просьбой удалить недостоверную карту.

/ Фейсбук Э.Джапаровой

После этого провокационное изображение захваченного Крыма на скульптуре россиянки было удалено.

"Теперь искусство не будет политическим инструментом влияния и не станет вводить в заблуждение жителей и гостей замечательного города Алания о территории Российской Федерации. Крым — это Украина!", — добавила Джапарова.

/ Фейсбук Э.Джапаровой

Напомним, ранее во Львове городской совет опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих официальных YouTube-каналов. Ошибку быстро заметили. На следующий день после публикации видео удалили.