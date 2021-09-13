У Запоріжжі мати погрожувала викинути власну дитину з вікна: тримала над "прірвою"

Жінка хотіла викинути доньку з вікна / скріншот

У Запоріжжі на проспекті Соборності стався несамовитий інцидент. Жінка відкрила вікно і виставила дитину на край підвіконня, бурмочучи незрозумілу мову.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі its_zp.

На цих страхітливих кадрах видно як мати поставила дівчинку 2-4 років край підвіконня і практично не тримала. Очевидці викликали поліцію, а тим часом кричали матері, щоб вона прибрала дитину з підвіконня. Але вона не реагувала.

ЗМІ припускає, що жінкою на відео може бути місцева мешканка, яка в квітні 2019 року здійснювала подібний вчинок зі своєю дочкою. Тоді дівчинку врятували представники ДСНС. Після інциденту дитину віддали батькові, а його мати потрапила до лікарні.

Цього разу на місце НП також виїхала слідчо-оперативна група Запорізького РУП, керівники ювенальної превенції та групи і боротьбі з домашнім насильством ГУНП в Запорізькій області, співробітники ювенальної превенції Запорізького РУП і начальник служби у справах дітей Запорізької міської ради, медичні працівники.

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"На місці події було встановлено, що за рішенням суду місце проживання малолітньої дитини визначено разом з батьком. Однак, на підставі рішення органів опіки та піклування, мати дитини має право на спілкування з нею один раз на тиждень і другий день за письмовою домовленістю з батьком . І вчора, 12 вересня, жінка 1975 року народження забрала 5-річну доньку до себе додому ", - зазначили в поліції.

Фахівці проводять перевірку.

Нагадаємо, раніше страшна трагедія в російському Стерлітамаке. 29-річна породілля викинула з вікна пологового будинку чужого новонародженого малюка. Дитина від отриманих травм померла на місці.

Також раніше в Одесі з вікна третього поверху випала семирічна дитина. Хлопчик загинув до приїзду медиків. Подія сталася, коли батьків не було. Крім загиблого хлопчика, в квартирі було ще двоє дітей. Батьки відійшли і залишили їх одних.