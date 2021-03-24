Зеленський підписав указ про націоналізацію Мотор Січі

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 березня 2021 року про повернення підприємства Мотор Січ у державну власність.

Про це йдеться в указі , опублікованому на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіаційних двигунів, введеного в дію Указом Президента України від 6 березня 2018 № 58", - йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом глави держави, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

/ president.gov.ua

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