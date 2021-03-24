Зеленський підписав указ про націоналізацію Мотор Січі

Президент підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо компанії Мотор Січ.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 березня 2021 року про повернення підприємства Мотор Січ у державну власність.
Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіаційних двигунів, введеного в дію Указом Президента України від 6 березня 2018 № 58", - йдеться в документі.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом глави держави, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Санкції проти інвесторів Мотор Січі та націоналізація підприємства - про що раніше писав Главред:
- Президент України Володимир Зеленський на базі рішення РНБО 29 січня запровадив санкції проти китайських інвесторів підприємства Мотор Січ. Обмежувальні заходи розраховані на три роки.
- 15 лютого стало відомо, що інвестори Мотор Січ з КНР в рамках позову проти України щодо захисту їхніх міжнародних інвестиційних прав вимагають від Києва 3,6 млрд доларів компенсації.
- 20 лютого президент Володимир Зеленський запровадив ще одні санкції проти інвесторів з КНР. Цього разу під санкції потрапили два китайських громадянина: Ду Тао - президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment і Чен Хойшень, який є главою підприємства Скайрайзон Україна.
- 11 березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на засіданні Ради нацбезпеки і оборони було вирішено повернути підприємство Мотор Січ " українському народу".
- 12 березня перший заступник голови парламентської фракції Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував ситуацію навколо рішення про націоналізацію підприємства Мотор Січ.
- За його словами, на сьогоднішній день конкретних законопроектів з цього приводу ще немає. Водночас він розраховує, що через два-три тижні буде представлений законопроект про націоналізацію Мотор Січі.
- 12 березня Пекін поставив Києву умову у відповідь на плани націоналізувати Мотор Січ.
- 20 березня стало відомо, що Шевченківський районний суд міста Києва заарештував майно та акції компанії Мотор Січ. Підприємство передали в управління державі.