Зеленський розповів про серйозні втрати ЗСУ на Донбасі

Володимир Зеленський висловився про ситуацію на Донбасі / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем і розповів про втрати ЗСУ на Донбасі.

Як повідомляє Офіс президента України, Зеленський подякував НАТО за підтримку України на тлі посилення агресії з боку Росії.

"На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", - сказав він.

Зеленський зазначив, що ускладнення ситуації на Донбасі почалося з грудня минулого року, в результаті чого загинули понад 20 українських військових. Президент підкреслив, що Україна постійно закликає дотримуватися режиму "тиші".

Також український президент під час зустрічі підняв питання дезінформації. На його думку, це потужний інструмент у гібридній війні.

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