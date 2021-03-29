Байден прийняв важливе рішення щодо Росії

Джо Байден продовжив санкції проти РФ за хакерські атаки / Reuters

Президент США Джо Байден вирішив продовжити термін дії санкцій проти Російської Федерації за кібератаки на Штати.

Обмежувальні заходи продовжено на рік, повідомили у Білому домі.

Термін дії санкцій спливав 1 квітня 2021 року, а тепер вони будуть діяти до цього ж числа 2022-го.

Влада США вперше запровадила санкції за кібератаки 1 квітня 2015 року під час президентства Барака Обами. У 2016-му обмежувальні заходи було розширено.

Зокрема під санкції потрапила Федеральна служба безпеки РФ, низка організацій та фізичних осіб. Покарання за хакерські атаки таке – заморожування активів у Штатах та заборона на в'їзд у країну.

Кібератаки Росії на США

Західні ЗМІ писали, що хакери, які працювали на Росію, відстежували внутрішній поштовий трафік у міністерствах фінансів та торгівлі США.

У липні Департамент юстиції США висунув звинувачення 12 співробітникам російської військової розвідки за хакерську діяльність під час президентської виборчої кампанії, яка проходила у Штатах у 2016 році.

Громадян РФ звинуватили у зломі електронних поштових скриньок керівників Демократичної партії.

Влада Росії стверджувала, що не причетна до кібератак на США.

Довідка. Джо Байден – демократ, він став президентом США на початку 2021 року – інавгурація у якості 46-го американського лідера відбулася 20 січня 2021, пише Вікіпедія.

Попередник Байдена – республіканець Дональд Трамп. Політик обіймав посаду президента з 20 січня 2017-го. ЗМІ писали, що Росія допомогла йому стати очільником Штатів.