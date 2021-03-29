Байден прийняв важливе рішення щодо Росії

Президент США продовжив санкції проти Росії.
Президент США Джо Байден вирішив продовжити термін дії санкцій проти Російської Федерації за кібератаки на Штати.
Обмежувальні заходи продовжено на рік, повідомили у Білому домі.
Термін дії санкцій спливав 1 квітня 2021 року, а тепер вони будуть діяти до цього ж числа 2022-го.
Влада США вперше запровадила санкції за кібератаки 1 квітня 2015 року під час президентства Барака Обами. У 2016-му обмежувальні заходи було розширено.
Зокрема під санкції потрапила Федеральна служба безпеки РФ, низка організацій та фізичних осіб. Покарання за хакерські атаки таке – заморожування активів у Штатах та заборона на в'їзд у країну.
Кібератаки Росії на США
- Західні ЗМІ писали, що хакери, які працювали на Росію, відстежували внутрішній поштовий трафік у міністерствах фінансів та торгівлі США.
- У липні Департамент юстиції США висунув звинувачення 12 співробітникам російської військової розвідки за хакерську діяльність під час президентської виборчої кампанії, яка проходила у Штатах у 2016 році.
- Громадян РФ звинуватили у зломі електронних поштових скриньок керівників Демократичної партії.
- Влада Росії стверджувала, що не причетна до кібератак на США.
Довідка. Джо Байден – демократ, він став президентом США на початку 2021 року – інавгурація у якості 46-го американського лідера відбулася 20 січня 2021, пише Вікіпедія.
Попередник Байдена – республіканець Дональд Трамп. Політик обіймав посаду президента з 20 січня 2017-го. ЗМІ писали, що Росія допомогла йому стати очільником Штатів.