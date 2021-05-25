Байден віч-на-віч оголосить Путіну про підтримку України

Байден і Путін обговорять Україну, Білорусь і питання стратегічної стабільності - Білий дім / Reuters

Президент США Джо Байден і глава РФ Володимир Путін під час зустрічі у Женеві обговорять питання України, Білорусі та стратегічної стабільності. В Під час перемовин господар Білого дому має намір підкреслити підтримку Вашингтоном територіальної цілісності і суверенітету України. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Президент має намір підкреслити підтримку Америкою суверенітету і територіальної цілісності України", - розповіла Псакі у ході брифінгу у Білому домі.

Крім того, вона розповіла про те, що Байден і Путін обговорять ситуацію у Білорусі, а також тему контролю озброєнь в контексті стратегічної стабільності.

"Ми очікуємо, що вони достатньо часу присвятять стратегічній стабільності, це стосується питання контролю над озброєннями", - зазначила Псакі.

При цьому прессекретарка Білого дому додала, що за час, який залишається до зустрічі у Женеві, можуть з'явитися нові теми. США розглядають перемовини Байдена і Путіна як важливий елемент стратегії щодо захисту американських інтересів.читайте такожАрестович оцінив ймовірність угоди Байдена і Путіна щодо України

"Ми могли забути в останні декілька років, але дипломатія так працює: ми не співпрацюємо і зустрічаємося тільки з тими лідерами, з якими згодні. Важливо зустрічатися з лідерами, з якими у нас є розбіжності, це стосується і лідера Росії. Ми не розглядаємо зустріч з президентом Росії як нагороду, а як важливу частину захисту американських інтересів", - підкреслила Джен Псакі.

Зустріч Байдена і Путіна