УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Байден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины

25 мая 2021, 21:07
Прослушать новость
Остановить

Лидеры Вашингтона и Москвы обсудят три главных вопроса.

Путин Байден
Байден и Путин обсудят Украину, Беларусь и вопросы стратегической стабильности - Белый дом / Reuters

Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин во время встречи в Женеве обсудят вопросы Украины, Беларуси и стратегической стабильности. В ходе переговоров хозяин Белого дома намерен подчеркнуть поддержку Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Президент намерен подчеркнуть поддержку Америкой суверенитету и территориальной целостности Украины", - рассказала Псаки в ходе брифинга в Белом доме.

Кроме того, она рассказала о том, что Байден и Путин обсудят ситуацию в Беларуси, а также тему контроля вооружений в контексте стратегической стабильности.

"Мы ожидаем, что они достаточно времени посвятят стратегической стабильности, это касается вопроса контроля над вооружениями", - отметила Псаки.

При этом пресс-секретарь Белого дома добавила, что за время, которое остается до встречи в Женеве, могут появиться новые темы. США рассматривают переговоры Байдена и Путина как важный элемент стратегии по защите американских интересов.Читайте такжеАрестович оценил вероятность сделки Байдена и Путина по Украине

"Мы могли забыть в последние несколько лет, но дипломатия так работает: мы не сотрудничаем и встречаемся только с теми лидерами, с которыми согласны. Важно встречаться с лидерами, с которыми у нас есть разногласия, это касается и лидера России. Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов", - подчеркнула Джен Псаки.

Встреча Байдена и Путина

  • 24 мая состоялась встреча помощника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, по итогу которой Москва и Вашингтон выпустили заявления, которыми фактически подтвердили договоренность о проведении саммита двух государств и встречи Байдена и Путина.
  • Позже журналисты CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщили, что Байден и Путин проведут переговоры 15-16 июня в Женеве.
  • 25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили информацию, согласно которой саммит США и России состоится 16 июня в Женеве.
новости США Владимир Путин Джо Байден новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Байден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Евровидение 2021: кто победил и результаты голосованияЕвровидение 2021: кто победил и результаты голосования Сильно недооценили: как Зеленский одним махом "подвесит старичков"Сильно недооценили: как Зеленский одним махом "подвесит старичков" Синоптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в УкраинеСиноптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в Украине Лукашенко совершил акт пиратства, теперь слово за ЕвропойЛукашенко совершил акт пиратства, теперь слово за Европой “Полный позор”: почему при огромном военном потенциале Украина ждет "крошек" от США"Полный позор": почему при огромном военном потенциале Украина ждет "крошек" от США

Последние новости

21:25
У Байдена сделали заявление об обвинениях России в "угоне" самолета в Минске
21:21
Известный украинский телеведущий шокировал радостной новостью Фото Видео
21:15
Деменция: как использовать музыку, чтобы улучшить мышление Видео
21:07
Байден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины
21:05
В Сети появилось видео допроса девушки Протасевича Видео
Реклама
20:52
Названы приметы для привлечения благополучия, денег и удачи Видео
20:49
Кризис похлеще пандемии: чем грозят авиасанкции Евросоюза против Беларуси мнение
20:18
Выяснилось, какой побочный эффект от COVID-вакцины бывает только у детей
20:18
"Это полный бред": эксперт раскритиковал идею Минобороны насчет Железного купола Видео
20:01
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
19:55
"Подбегает и шлепает": в Москве мужчина бегает в метро и хватает девушек за попу Видео
19:45
Грозовую погоду насулили четырем областям Украины: синоптик назвал погодных лузеров Видео
19:42
В ТКГ резко ответили на громкое заявление Лаврова о Донбассе Видео
19:41
Макрон прошелся по санкционной политике против России
19:09
Евросоюз ударил очередными санкциями по Беларуси Видео
19:01
В Беларуси на два месяца арестовали девушку Протасевича: в чем ее обвиняют Видео
18:58
Главным тренером Шахтера стал итальянский специалист: что о нем известно
18:46
Как на рынке рабов: почему ЕС не станет окончательно ссориться с Лукашенко мнение
18:45
В МИД резко ответили Беларуси на претензии Минска из-за разрыва авиасообщения Видео
18:42
Мощный ураган и торнадо наделали беды жителям Херсонской области Фото Видео
Реклама
18:39
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
18:38
В Укрпочте поведали, продолжат ли доставлять посылки в Беларусь Видео
18:21
Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать Видео
17:50
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года" актуально
17:50
Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз
17:46
В Украине с 1 июня начнут действовать новые правила для водителей Видео
17:10
Власть в Украине должна ликвидировать коррупционные схемы и не мешать бизнесу – эксперт
17:06
Кремль назвал точную дату встречи Байдена и Путина: что обсудят Видео
17:00
Под Черновцами драка двух соседок завершилась трагедией для неродившегося ребенка Видео
16:55
Как в Минске сажали самолет Ryanair: опубликована стенограмма переговоров Видео
16:42
Планы увеличить налоги идут вразрез с ускорением экономического роста – эксперт
16:26
Фронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении Видео
16:23
В ОП заявили о выходе на "финишную прямую" в вопросе запуска рынка земли
16:20
Facebook начал "охоту" на подконтрольные Кремлю российские СМИ Фото Видео
16:13
CNN объявил дату и место встречи Байдена и Путина Видео
15:58
Хотела продать дитя за водку и морила голодом: в Одессе горе-матери вернут двух девочек Видео
15:52
Филип Моррис оборудует все бездымные устройства технологией проверки возраста
15:51
Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео
15:47
Какого числа День отца 2021 и как поздравляют Фото Видео
15:37
Двигался там и щекотал: в Тернополе таракан среди ночи залез в ухо ребенку
Реклама
15:34
Алкоголя в 16 раз больше нормы: всплыли новые детали ДТП в Виннице, в котором едва выжил ребенок Видео
15:29
Зеленский собрался увеличить численность ВСУ: названа цифра Видео
15:21
Каждому третьему украинцу грозит лишение пенсии к 2045 году – прогноз Всемирного банка Видео
15:12
"Просто молятся": Сергей Безруков заявил о безграничной любви от украинцев
14:52
Крупнейший за годы всплеск активности Солнца спровоцирует мощную магнитную бурю Видео
14:41
Звезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парня
14:26
В Кремле сделали заявление по срокам и месте встречи Байдена и Путина Видео
14:19
"Вместе мы с Мишей или нет": победительница Холостяка заинтриговала объявлением
14:04
Минск показал Киеву кулак: у Лукашенко вознегодовали из-за авиационной блокады Видео
13:52
Украина запускает рынок земли: Шмыгаль анонсировал скачок цен Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять