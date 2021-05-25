Байден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины

Байден и Путин обсудят Украину, Беларусь и вопросы стратегической стабильности - Белый дом / Reuters

Президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин во время встречи в Женеве обсудят вопросы Украины, Беларуси и стратегической стабильности. В ходе переговоров хозяин Белого дома намерен подчеркнуть поддержку Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Президент намерен подчеркнуть поддержку Америкой суверенитету и территориальной целостности Украины", - рассказала Псаки в ходе брифинга в Белом доме.

Кроме того, она рассказала о том, что Байден и Путин обсудят ситуацию в Беларуси, а также тему контроля вооружений в контексте стратегической стабильности.

"Мы ожидаем, что они достаточно времени посвятят стратегической стабильности, это касается вопроса контроля над вооружениями", - отметила Псаки.

При этом пресс-секретарь Белого дома добавила, что за время, которое остается до встречи в Женеве, могут появиться новые темы. США рассматривают переговоры Байдена и Путина как важный элемент стратегии по защите американских интересов.Читайте такжеАрестович оценил вероятность сделки Байдена и Путина по Украине

"Мы могли забыть в последние несколько лет, но дипломатия так работает: мы не сотрудничаем и встречаемся только с теми лидерами, с которыми согласны. Важно встречаться с лидерами, с которыми у нас есть разногласия, это касается и лидера России. Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов", - подчеркнула Джен Псаки.

Встреча Байдена и Путина