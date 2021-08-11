Facebook видалив близько 300 російських акаунтів, створених для поширення фейків про вакцинацію

Facebook викрила створені в РФ акаунти в дезінформації суспільства з приводу вакцинації / GettyImage

Компанія Facebook видалила близько 300 акаунтів, які створили в РФ для дезінформації про вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє ВВС, заблоковані акаунти були пов'язані з компанією Fazze, яка є дочірньою організацією фірми AdNow, зареєстрованої у Великобританії. Дана філія проводила операції з території Росії.

Керівництво соціальної мережі видалило профілі через порушення її політики проти іноземного втручання.

Відомо, що видалено 65 акаунтів у соцмережі Facebook і 243 акаунти в Instagram.

У Facebook заявили, що компанія Fazze використовувала платформу для впливу на аудиторії Індії, Латинської Америки і США.

Реклама

"Кампанія, яку очолила мережа акаунтів, складалася з двох хвиль. Під час першої хвилі - в листопаді та грудні 2020 року - в Мережі були розміщені меми та коментарі про те, що вакцина "АстраЗенека" може перетворити людей на шимпанзе", - зазначено в повідомленні.

В ході дезінформації Fazze публікувала статті та петиції на різних форумах. Зокрема, на Reddit, Medium і Change.org. Наприклад, петиція на хінді на Change.org зібрала 900 підписів, а англійською - 550.

Крім того, Fazze зв'язалася з блогерами з різних країн через YouTube, Instagram і TikTok і пропонувала їм поширювати контент проти вакцинації за певну плату. Про це повідомили французькі та німецькі блогери, після чого, власне, і почалося розслідування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що проросійські інтернет-тролі створюють видимість підтримки в британських ЗМІ агресії РФ проти України. Як свідчать результати дослідження, що фінансується МЗС Великобританії, інтернет-боти, що працюють на РФ, розміщують провокаційні заяви в коментарях провідних британських ЗМІ.