УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Facebook удалил около 300 российских аккаунтов, созданных для распространения фейков о вакцинации

11 августа 2021, 23:21
Прослушать новость
Остановить

Заблокированы профили связанные с дочерней организацией зарегистрированной в Великобритании фирмы AdNow - компанией Fazze.

Facebook
Facebook уличила созданные в РФ аккаунты в дезинформации общества по поводу вакцинации / GettyImage

Компания Facebook удалила около 300 аккаунтов, которые создали в РФ для дезинформации о вакцинах от коронавируса.

Как сообщает ВВС, заблокированные аккаунты были связаны с компанией Fazze, которая является дочерней организацией фирмы AdNow, зарегистрированной в Великобритании. Данная филия проводила операции с территории России.

Руководство социальной сети удалило профили из-за нарушения ее политики против иностранного вмешательства.

Известно, что удалено 65 аккаунтов в соцсети Facebook и 243 аккаунта в Instagram.

В Facebook заявили, что компания Fazze использовала платформу для влияния на аудитории Индии, Латинской Америки и США.

Реклама

"Антипрививочная кампания, которую возглавила сеть аккаунтов, состояла из двух волн. Во время первой волны - в ноябре и декабре 2020 года - в Сети были размещены мемы и комментарии о том, что вакцина "АстраЗенека" может превратить людей в шимпанзе", - указано в сообщении.

В ходе дезинформации Fazze публиковала статьи и петиции на различных форумах. В частности, на Reddit, Medium и Change.org. К примеру, петиция на хинди на Change.org собрала 900 подписей, а на английском - 550.

Кроме того, Fazze связывалась с блогерами из разных стран через YouTube, Instagram и TikTok и предлагала им распространять контент против вакцинации за определенную плату. Об этом сообщили французские и немецкие блогеры, после чего, собственно, и началось расследование.

Напомним, ранее стало известно, что пророссийские интернет-тролли создают видимость поддержки в британских СМИ агрессии РФ против Украины. Как свидетельствуют результаты исследования, финансируемого МИД Великобритании, работающие на РФ интернет-боты размещают провокационные заявления в комментариях ведущих британских СМИ.

Facebook дезинформация вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Facebook удалил около 300 российских аккаунтов, созданных для распространения фейков о вакцинации». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День Пантелеймона: история, запреты дня, молитва и открытки к праздникуДень Пантелеймона: история, запреты дня, молитва и открытки к празднику Светлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпускеСветлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпуске Названы привычки, которые провоцируют деменциюНазваны привычки, которые провоцируют деменцию Дарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрахДарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрах Украина недополучила десять Олимпийских медалейУкраина недополучила десять Олимпийских медалей

Последние новости

23:43

Трагическая гибель школьника на водопаде: учительницу обвинили официально, теперь она ждет суда

23:21

Facebook удалил около 300 российских аккаунтов, созданных для распространения фейков о вакцинации

22:48

В Одессе дно моря покрылось необычными "ртутными" шариками Видео

22:47

Задолжали $500 тыс. и исчезли в третий раз: появились шокирующие детали о пропавшей семье из Винницы Видео

22:15

Не разговаривал полгода и еле дышал: львовские медики спасли ребенку жизнь "библейской" операцией Видео

Реклама
22:15

Пока мать отвернулась: в Одесской области утонул 4-летний мальчик Видео

21:42

Приметы на 12 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

21:36

Искусали все лицо: в Днепре рой шершней напал на девушку Видео

21:20

В Украине в мороженом и сыре нашли смертельный яд Видео

20:55

Синоптик рассказал, когда в Украину придет зима и выпадет первый снег Видео

20:45

У людей очень быстро кончаются деньги мнение

20:39

"Будет как в Европе": украинцев предупредили о новой вспышке коронавируса Видео

20:38

В Киеве внук жутко издевался над бабушкой, а потом прыгнул с восьмого этажа

20:07

Украинские фермеры получат госпомощь за потерянные посевы

19:54

После пожаров Турцию накрыла новая опасная стихия Фото

19:50

Удар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома Видео

19:35

Alyona Alyona показала повестку в полицию по уголовному делу из-за гонок

19:04

Люцифер 6 сезон - в новом трейлере показали главного врага Дьявола Видео

19:02

Украина мчится в НАТО: Зеленский запустил стратегию до 2025 года по вопросам вступления в Альянс Видео

19:01

В ВОЗ рассказали об угрозе штамма "Йота" Видео

Реклама
18:49

Участница Голосу країни Евгения Власова пошла на Танці з зірками 2021

18:39

"Метинвест" обновит автопарк Авдеевского коксохима: инвестиция превысит 30 миллионов

18:29

70% украинцев не считают себя "одним народом" с россиянами - новый опрос

18:27

Не Ребров: СМИ назвали имя нового главного тренера сборной Украины по футболу Видео

18:20

Певица Юлия Санина интересно рассказала о добыче руды в Украине

18:20

Гороскоп на сегодня 11 августа для всех знаков Зодиака: сплетни, вещие сны или болезни Видео

18:15

Полнолуние в августе 2021: когда, что можно и нельзя делать

18:13

В Херсоне расстреляли кафе: есть пострадавшие

18:11

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

18:07

Скандальный дрифт: Alyona Alyona со шваброй отмывает Софийскую площадь Видео

18:03

Меткомбинат "Азовсталь" планирует отремонтировать свои доменные печи до конца ноября

17:44

"Такие шаги взбесят нашего северного соседа": у Зеленского допустили размещение войск США в Украине

17:42

"Украинские вертолёты": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары Видео актуально

17:39

Как отправить "перезвони мне" на Лайф, Киевстар и Водафон

17:20

В небе над столицей летали истребители: люди в панике Видео

17:15

"Пуглив и все время прячется": в метро Киева третьи сутки ищут кота, сбежавшего из клетки

17:10

Северный поток-2 и Донбасс: в ОП рассказали, о чем Меркель будет говорить с Зеленским Видео

17:02

Как купить арбуз без нитратов: назван простой способ Видео

17:02

Газпром достроил морской участок Северного потока-2: по первой нитке трубопровода пустили газ

16:53

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине выше, чем в Европе и мире - Ляшко Видео

Реклама
16:44

В новом регионе Украины подтвердили случаи инфицирования штаммом "Дельта"

16:22

В Украину ворвется антициклон Elfi: синоптики предупредили об опасности Видео

16:21

Решила позагорать: под киевской церковью лежала обнаженная женщина Видео

16:00

Силы ПВО США в Украине: в России разразились обвинением в адрес Киева и Вашингтона

15:56

Родители таскали ребенка по знахарям: в Чернигове от страшных ожогов умерла 2-летняя девочка Видео

15:53

Украинские звезды рассказали о процессе производства стали в видеопроекте "Метинвеста"

15:22

Учителям поднимут зарплаты: какие педагоги получат 20% к окладу Видео

15:06

Продление карантина в Украине до 1 октября: какие ограничения действуют в стране Видео

14:58

В Луцке в СИЗО умер мужчина, который зверски зарубил топором жену и дочь Видео

14:15

Самый вкусный маринованный болгарский перец на зиму: простой рецепт приготовления Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять