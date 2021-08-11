Facebook удалил около 300 российских аккаунтов, созданных для распространения фейков о вакцинации

Facebook уличила созданные в РФ аккаунты в дезинформации общества по поводу вакцинации / GettyImage

Компания Facebook удалила около 300 аккаунтов, которые создали в РФ для дезинформации о вакцинах от коронавируса.

Как сообщает ВВС, заблокированные аккаунты были связаны с компанией Fazze, которая является дочерней организацией фирмы AdNow, зарегистрированной в Великобритании. Данная филия проводила операции с территории России.

Руководство социальной сети удалило профили из-за нарушения ее политики против иностранного вмешательства.

Известно, что удалено 65 аккаунтов в соцсети Facebook и 243 аккаунта в Instagram.

В Facebook заявили, что компания Fazze использовала платформу для влияния на аудитории Индии, Латинской Америки и США.

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"Антипрививочная кампания, которую возглавила сеть аккаунтов, состояла из двух волн. Во время первой волны - в ноябре и декабре 2020 года - в Сети были размещены мемы и комментарии о том, что вакцина "АстраЗенека" может превратить людей в шимпанзе", - указано в сообщении.

В ходе дезинформации Fazze публиковала статьи и петиции на различных форумах. В частности, на Reddit, Medium и Change.org. К примеру, петиция на хинди на Change.org собрала 900 подписей, а на английском - 550.

Кроме того, Fazze связывалась с блогерами из разных стран через YouTube, Instagram и TikTok и предлагала им распространять контент против вакцинации за определенную плату. Об этом сообщили французские и немецкие блогеры, после чего, собственно, и началось расследование.

Напомним, ранее стало известно, что пророссийские интернет-тролли создают видимость поддержки в британских СМИ агрессии РФ против Украины. Как свидетельствуют результаты исследования, финансируемого МИД Великобритании, работающие на РФ интернет-боты размещают провокационные заявления в комментариях ведущих британских СМИ.