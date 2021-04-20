Держдеп США висунув звинувачення Росії через обмеження у Чорному морі

США висловили глибоку стурбованість планами російської влади заблокувати деякі частини Чорного моря.
Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву і дестабілізації України.
"Це є черговою неспровокованою ескалацією кампанії Москви з підриву і дестабілізації України, що триває", - заявив Прайс, сказано в повідомленні на сайті Держдепу.
За його словами, США висловлюють глибоку стурбованість планами російської влади заблокувати частини Чорного моря.
"Сполучені Штати висловлюють глибоку стурбованість планами Росії блокувати іноземні військово-морські і державні судна в деяких частинах Чорного моря, у тому числі поблизу окупованого Криму і Керченської протоки", - сказав він.
Подібний розвиток подій "викликає особливу тривогу на тлі перевірених повідомлень про нарощування російських військ в окупованому Криму і біля кордонів України на рівнях, небачених з моменту вторгнення Росії у 2014 році".
"Ми віддаємо належне Україні за її незмінну стриманість перед обличчям російських провокацій і закликаємо Росію припинити переслідування судів у регіоні", - підкреслив Прайс.
Зазначимо, у Росії оголосили про закриття з 24 квітня по 31 жовтня кількох акваторій у напрямку Керченської протоки через проведення навчань.
Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована орієнтовно на відстані 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
- Концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більша, ніж у 2014 році, заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.