Держдеп США висунув звинувачення Росії через обмеження у Чорному морі

Нед Прайс назвав дії РФ кампанією з дестабілізації України / Reuters

Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву і дестабілізації України.

"Це є черговою неспровокованою ескалацією кампанії Москви з підриву і дестабілізації України, що триває", - заявив Прайс, сказано в повідомленні на сайті Держдепу.

За його словами, США висловлюють глибоку стурбованість планами російської влади заблокувати частини Чорного моря.

"Сполучені Штати висловлюють глибоку стурбованість планами Росії блокувати іноземні військово-морські і державні судна в деяких частинах Чорного моря, у тому числі поблизу окупованого Криму і Керченської протоки", - сказав він.

Подібний розвиток подій "викликає особливу тривогу на тлі перевірених повідомлень про нарощування російських військ в окупованому Криму і біля кордонів України на рівнях, небачених з моменту вторгнення Росії у 2014 році".

"Ми віддаємо належне Україні за її незмінну стриманість перед обличчям російських провокацій і закликаємо Росію припинити переслідування судів у регіоні", - підкреслив Прайс.

Зазначимо, у Росії оголосили про закриття з 24 квітня по 31 жовтня кількох акваторій у напрямку Керченської протоки через проведення навчань.

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