Світова масова вакцинація: в ООН закликали за 2 роки вакцинувати кожну людину на Землі

В ООН закликали вакцинувати кожного жителя планети до 2023 року / Reuters

Кожна людина на планеті повинна отримати імунітет від коронавірусу COVID-19 вже до кінця 2022 року. Потрібно ставити таку мету і докласти максимум зусиль для її реалізації. На початку наступного року слід провести зустріч з питання нерівності у вакцинації за участю світових лідерів і ключових експертів. Про це заявив глава Генеральної асамблеї ООН Абдулла Шахід.

Під час брифінгу на полях 76-ї сесії Генасамблеї ООН у вівторок, 14 вересня він сказав про те, що світова спільнота повинна докласти рішучих зусиль для того, щоб вже до кінця 2022 року кожен житель Землі отримав щеплення від коронавірусу.

"Я збираюся зробити все, що в силах голови ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо домогтися поставленої мети - провести вакцинацію всіх людей до єдиного до кінця 2022 року", - зазначив Шахід.

Також він додав, що в ООН мають намір на початку наступного року провести велику зустріч, в рамках якої повинні взяти участь світові лідери і ключові експерти.

"Ми не зможемо бути в безпеці, допоки всі не захистимося", - підкреслив Абдулла Шахід.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше заявляв, що вже понад 10 мільйонів українців вакциновані від COVID-19. За даними відомства, понад 5,6 млн отримали дві дози щеплення, а 4,4 млн осіб – зробили одну ін'єкцію. Країна вийшла на показник в 3,5 млн щеплень на місяць.

14 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що офіційний Київ не має наміру вимагати обов'язкової вакцинації в Україні, оскільки це заборонено чинним законодавством. Однак держава може запустити таку вимогу для колективів навчальних закладів.