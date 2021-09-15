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Мировая массовая вакцинация: в ООН призвали за 2 года вакцинировать каждого человека на Земле

15 сентября 2021, 07:59
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Мир не будет в безопасности до тех пор, пока все не получат защиту, считает Абдулла Шахид.

коронавирус
В ООН призвали вакцинировать каждого жителя планеты к 2023 году / Reuters

Каждый человек на планете должен получить иммунитет от коронавируса COVID-19 уже до конца 2022 года. Нужно ставить такую цель и приложить максимум усилий для ее реализации. В начале следующего года следует провести встречу по вопросу неравенства в вакцинации с участием мировых лидеров и ключевых экспертов. Об этом заявил глава Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

В ходе брифинга на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН во вторник, 14 сентября он сказал о том, что мировое сообщество должно приложить решительные усилия для того, чтобы уже к концу 2022 года каждый житель Земли получил прививку от коронавируса.

"Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей до единого к концу 2022 года", - отметил Шахид.

Также он добавил, что в ООН намерены в начале следующего года провести большую встречу, в рамках которой должны принять участие мировые лидеры и ключевые эксперты.

"Мы не сможем быть в безопасности, пока все не защитимся", - подчеркнул Абдулла Шахид.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявлял, что уже более 10 миллионов украинцев вакцинированы от COVID-19. По данным ведомства, более 5,6 млн получили две дозы прививки, а 4,4 млн человек – сделали один укол. Страна вышла на показатель 3,5 млн прививок в месяц.

14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что официальный Киев не намерен требовать обязательной вакцинации в Украине, поскольку это запрещено действующим законодательством. Однако государство может запустить такое требование для коллективов учебных заведений.

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