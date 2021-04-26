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Оприлюднено нові докази того, літак МАУ в Ірані було збито

26 квітня 2021, 11:51

Корпус вартових ісламської революції відразу знав про те, що літак збили, хоч офіційно влада визнала це тільки через три дні.

Боїнг, Іран, крах
Оприлюднено нові докази того, літак МАУ в Ірані було збито / Reuters

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у березні 2020 року дав інтерв'ю іранському економісту Саїду Лейлазу, в якому визнав, що іранські військові відразу знали про те, що літак "Міжнародних Авіаліній України" збили.

Як повідомляє видання The New York Times, розмова Заріфа була частиною проєкту, що документує роботу нинішньої адміністрації Ірану. Запис цієї розмови не був призначений для публікації в медіа, про що сам Заріф неодноразово говорив під час бесіди з Лейлазом.

Однак копію запису отримали журналісти телеканалу Iran International, штаб-квартира якого розташована в Лондоні. Згодом вони поділилися цією копією і з The New York Times.

Під час розмови Заріф згадав і про аварію літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".

За його словами, Корпус вартових ісламської революції (елітне іранське військово-політичне формування) відразу знав про те, що літак збили, хоч офіційно влада визнала це тільки через три дні.

Незабаром після того, як літак було збито, Заріф був присутній на невеликому засіданні Ради національної безпеки Ірану з двома вищими військовими командирами і сказав їм, що світ вимагає пояснень.

Він зазначив, що командири накинулися на нього і зажадали написати твіт, що новина про атаку Ірану на літак не відповідає дійсності.

Заріф згадував, що звернувся до командирів з проханням сказати йому, Чи правда, що іранська ракета потрапила в український літак, щоб влада могла зрозуміти, як розв'язати цю проблему: "Бог мій свідок, вони відреагували на мене так, ніби я заперечував існування Бога".

Як пише BBC Persian, після зливу запису представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде підтвердив факт розмови Заріфа і Лейлаза, проте зазначив, що його записували тільки для уряду Ірану і публікації він не підлягав. За його словами, запис є спотвореним.

Катастрофа МАУ в Ірані - про що йшлося раніше:

  • 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинуло 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великобританії.

  • Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "унаслідок ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

  • 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що розвідка Канади отримала в своє розпорядження аудіозапис, на якому людина з голосом схожим на главу МЗС Ірану Джавада Заріфа розкриває можливі причини аварії літака МАУ. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що літак міг бути збитий навмисно.

  • У МЗС Ірану заявили, що оприлюднена канадськими журналістами інформація про аудіозапис з голосом людини, схожої на голос Джавада Заріфа, не відповідає дійсності.

новини США авіакатастрофа Іран МАУ збитий Боїнг
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