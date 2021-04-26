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Обнародованы новые доказательства того, самолет МАУ в Иране был сбит

26 апреля 2021, 11:51
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Корпус стражей Исламской революции сразу знал о том, что самолет сбили, хоть официально власти признали это только через три дня.

Боинг, Иран, крушение
Обнародованы новые доказательства того, самолет МАУ в Иране был сбит / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу, в котором признал, что иранские военные сразу знали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили.

Как сообщает издание The New York Times, разговор Зарифа был частью проекта, документирующего работу нынешней администрации Ирана. Запись этого разговора не была предназначена для публикации в медиа, о чем сам Зариф неоднократно говорил во время беседы с Лейлазом.

Однако копию записи получили журналисты телеканала Iran International, штаб-квартира которого расположена в Лондоне. Впоследствии они поделились этой копией и с The New York Times.

В ходе разговора Зариф упомянул и об аварии самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

По его словам, Корпус стражей Исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) сразу знал о том, что самолет сбили, хоть официально власти признали это только через три дня.

Вскоре после того, как самолет был сбит, Зариф присутствовал на небольшом заседании Совета национальной безопасности Ирана с двумя высшими военными командирами и сказал им, что мир требует объяснений.

Он отметил, что командиры набросились на него и потребовали написать твит, что новость об атаке Ирана на самолет не соответствует действительности.

Зариф вспоминал, что обратился к командирам с просьбой сказать ему, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет, чтобы власти могли понять, как решить эту проблему: "Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога".

Как пишет BBC Persian, после слива записи представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил факт разговора Зарифа и Лейлаза, однако отметил, что его записывали только для правительства Ирана и публикации он не подлежал. По его словам, запись является искаженной.

Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее:

  • 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, который выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
  • Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • 10 февраля СМИ сообщили о том, что разведка Канады получила в свое распоряжение аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на главу МИД Ирана Джавада Зарифа раскрывает возможные причины крушения самолета МАУ. Согласно сообщению, министр допустил, что самолет мог быть сбит преднамеренно.
  • В МИД Ирана заявили, что обнародованная канадскими журналистами информация об аудиозаписи с голосом человека, похожего на голос Джавада Зарифа, не соответствует действительности.

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