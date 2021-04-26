Обнародованы новые доказательства того, самолет МАУ в Иране был сбит / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в марте 2020 года дал интервью иранскому экономисту Саиду Лейлазу, в котором признал, что иранские военные сразу знали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили.

Как сообщает издание The New York Times, разговор Зарифа был частью проекта, документирующего работу нынешней администрации Ирана. Запись этого разговора не была предназначена для публикации в медиа, о чем сам Зариф неоднократно говорил во время беседы с Лейлазом.

Однако копию записи получили журналисты телеканала Iran International, штаб-квартира которого расположена в Лондоне. Впоследствии они поделились этой копией и с The New York Times.

В ходе разговора Зариф упомянул и об аварии самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

По его словам, Корпус стражей Исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) сразу знал о том, что самолет сбили, хоть официально власти признали это только через три дня.

Вскоре после того, как самолет был сбит, Зариф присутствовал на небольшом заседании Совета национальной безопасности Ирана с двумя высшими военными командирами и сказал им, что мир требует объяснений.

Он отметил, что командиры набросились на него и потребовали написать твит, что новость об атаке Ирана на самолет не соответствует действительности.

Зариф вспоминал, что обратился к командирам с просьбой сказать ему, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет, чтобы власти могли понять, как решить эту проблему: "Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога".

Как пишет BBC Persian, после слива записи представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил факт разговора Зарифа и Лейлаза, однако отметил, что его записывали только для правительства Ирана и публикации он не подлежал. По его словам, запись является искаженной.

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