Перша пресконференція Байдена: про що говорив і що пообіцяв

Джо Байден провів першу пресконференцію / Reuters

Президент США Джо Байден у четвер, 25 березня, провів свою першу пресконференцію на посаді глави Білого дому.

Під час своєї промови Байден заявив, що має намір балотуватися на другий термін.

"Я планую йти на наступні вибори. Я сподіваюся на це", - заявив американський президент.

При цьому він додав, що сподівається на те, щоб кандидатом у віце-президенти на виборах в 2024 році буде Камала Харріс. Водночас Байден заявив, що не знає, чи буде його суперником на наступних виборах 45 президент США Дональд Трамп.

Також президент Сполучених Штатів заявив, що США буде важко вивести війська з Афганістану в обіцяний термін - до початку травня. Однак він підкреслив, що не має наміру залишати американські війська в Афганістані надовго.

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Байден пояснив, що це обумовлено "тактичними міркуваннями".

"Ми не будемо залишатися довго. Ми підемо, питання - коли ми підемо. У мене немає намірів залишати там (в Афганістані, - ред.) наші війська надовго", - підкреслив він.

Байден на пресконференції заявив, що поставив нову мету щодо вакцинації Сполучених Штатів від коронавірусу - 200 мільйонів доз за 100 днів президентства.

"Я знаю, що це амбіційно: подвоїти нашу первісну мету. Але жодна інша країна в світі навіть близько не наблизилася до того, що ми робимо. Я вірю, що ми можемо це зробити", – зазначив Байден.

Також він нагадав про ініційований пакет економічної допомоги через пандемію в розмірі 1,9 трильйона доларів. Закон був прийнятий Конгресом на початку цього місяця.

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Крім того, Байден висловив надію, що він зможе домогтися прогресу в таких гострих питаннях, як Кліматична криза, реформа зброї та імміграція, незважаючи на протидію республіканців.

Байден також розповів, що готовий як до ескалації конфронтації з КНДР, так і до "деяких форм дипломатії".

Також він попередив про "відповіді", якщо Північна Корея продовжить запускати балістичні ракети після другої такої події менш ніж за тиждень.

Як сказав Байден, він "готовий до деякої форми дипломатії, але вона повинна бути обумовлена кінцевим результатом денуклеаризації".

США повинні вжити заходів, щоб притягнути до відповідальності Китай щодо порушень правил імпорту, експорту та питань прав людини, зазначив Байден.

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