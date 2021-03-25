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Первая пресс-конференция Байдена: о чем говорил и что пообещал

25 марта 2021, 21:12
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Байден рассказал о выполнении предвыборных обещаний и заявил, что в первую очередь намерен решить вопрос с миграцией и контролем продажи оружия.

Джо Байден
Джо Байден провел первую пресс-конференцию / Reuters

Президент США Джо Байден в четверг, 25 марта, провел свою первую пресс-конференцию на должности главы Белого дома.

Во время своей речи Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок.

"Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это", - заявил американский президент.

При этом он добавил, что надеется на то, чтобы кандидатом в вице-президенты на выборах в 2024 году будет Камала Харрис. В то же время Байден заявил, что не знает, будет ли его соперником на следующих выборах 45 президент США Дональд Трамп.

Также Президент Соединенных Штатов заявил, что США будет трудно вывести войска из Афганистана в обещанный срок - к началу мая. Однако он подчеркнул, что не намерен оставлять американские войска в Афганистане надолго.

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Байден объяснил, что это обусловлено "тактическими соображениями".

"Мы не будем оставаться долго. Мы уйдем, вопрос - когда мы уйдем. У меня нет намерений оставлять там (в Афганистане, - ред.) наши войска надолго", - подчеркнул он.

Байден на пресс-конференции заявил, что поставил новую цель по вакцинации Соединенных Штатов от коронавируса – 200 миллионов доз за 100 дней президентства.

"Я знаю, что это амбициозно: удвоить нашу первоначальную цель. Но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы можем это сделать", – отметил Байден.

Также он напомнил об инициированном пакете экономической помощи из-за пандемии в размере 1,9 триллиона долларов. Закон был принят Конгрессом в начале этого месяца.

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Кроме того, Байден выразил надежду, что он сможет добиться прогресса в таких острых вопросах, как климатический кризис, реформа оружия и иммиграция, несмотря на противодействие республиканцев.

Байден также рассказал, что готов как к эскалации конфронтации с КНДР, так и к "некоторым формам дипломатии".

Также он предупредил об "ответах", если Северная Корея продолжит запускать баллистические ракеты после второго такого события менее чем за неделю.

Как сказал Байден, он "готов к некоторой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена конечным результатом денуклеаризации".

США должны принять меры, чтобы привлечь к ответственности Китай в отношении нарушений правил импорта, экспорта и вопросов прав человека, отметил Байден.

Джо Байден - о чем ранее сообщал Главред:

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