У Байдена заявили о планах по России и предупредили о трудных временах

У России и США серьезные разногласия по ряду вопросов - Салливан / Reuters

У Вашингтона и Москвы присутствуют серьезные разногласия по ряду вопросов, поэтому отношения американского и российского государств ожидают трудные времена. США вынуждены будут отвечать на вызовы. При этом Штаты могут работать с РФ в рамках определенных ситуаций, включая политику относительно ядерных вооружений, сказал помощник президента США Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, американо-российские отношения ожидают серьезные сложности, так как существуют вопросы, в которых у сторон диаметрально противоположные взгляды. Однако США и РФ могут сотрудничать в рамках определенных ситуаций.

"Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные, в рамках которых несколько недель назад мы продлили Договор по СНВ еще на пять лет", - полагает Салливан.Читайте такжеПочему США не будут окончательно "бить горшки" с Россией

Он также добавил, что политическое противостояние Вашингтона и Москвы будет сопровождаться вызовами, на которые Штатам следует отвечать.

"Они будут сопряжены с серьезными вызовами. Они потребуют от Америки отстаивать свои интересы", - подчеркнул Салливан.

Отношения России и США