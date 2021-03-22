У Байдена заявили о планах по России и предупредили о трудных временах

США и Россия могут сотрудничать по определенным вопросам, считает Джейк Салливан.
У Вашингтона и Москвы присутствуют серьезные разногласия по ряду вопросов, поэтому отношения американского и российского государств ожидают трудные времена. США вынуждены будут отвечать на вызовы. При этом Штаты могут работать с РФ в рамках определенных ситуаций, включая политику относительно ядерных вооружений, сказал помощник президента США Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, американо-российские отношения ожидают серьезные сложности, так как существуют вопросы, в которых у сторон диаметрально противоположные взгляды. Однако США и РФ могут сотрудничать в рамках определенных ситуаций.
"Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные, в рамках которых несколько недель назад мы продлили Договор по СНВ еще на пять лет", - полагает Салливан.Читайте такжеПочему США не будут окончательно "бить горшки" с Россией
Он также добавил, что политическое противостояние Вашингтона и Москвы будет сопровождаться вызовами, на которые Штатам следует отвечать.
"Они будут сопряжены с серьезными вызовами. Они потребуют от Америки отстаивать свои интересы", - подчеркнул Салливан.
Отношения России и США
- Новые проблемы в американо-российских отношениях возникли после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC. В ходе беседы хозяин Белого дома согласился с мнением журналиста о том, что Путин является "убийцей".
- Россия в знак протеста отозвала своего посла в США Анатолия Антонова. Дипломата вызвали в Москву, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
- Президент РФ Владимир Путин в ответ пожелал Байдену здоровья и сказал, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- Также Путин вызвал Байдена на публичные дебаты и предложил трансляцию дискуссии в прямом эфире.
- У Байдена отказались от такого мероприятия, подчеркнув, что президент занят и уже проводил телефонные переговоры с Путиным.