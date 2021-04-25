Путін задоволений реакцією США і ЄС на "брязкання зброєю" - Bloomberg

Путін задоволений реакцією США і Європи на "брязкання зброєю" - Bloomberg / УНІАН

У Кремлі задоволені тим, що США відразу звернули увагу на ескалацію біля кордону з Україною. Путін ще більш впевнений у своїх силах і в тому, що нібито зможе конкурувати зі Штатами.

У Білому домі хотіли звернути увагу на суперництві з Китаєм, проте Путін вирішив нагадати про свою "міць". Таку думку американському виданню Bloomberg висловили три людини, близькі до адміністрації Путіна.

На тлі того, як зростала світова заклопотаність через ескалацію на кордоні з Україною, Байден взяв ініціативу і першим подзвонив Путіну. У розмові він першим запропонував особисто зустрітися найближчим часом.

За твердженням трьох осіб, наближених до російського керівництва, такі дії нової адміністрації США – це визнання необхідності взаємодіяти з Москвою. І це розглядають у Кремлі як тактичну перемогу Путіна.

Інше джерело - представник Держдепу США - розповідає виданню, що перекидання сил було потрібне для того, щоб нагадати про твердість і перевести увагу від зростальної сили Китаю.

Білий дім Байдена сподівався поставити Росію на задній план, щоб зосередитися на найбільш актуальному пріоритеті реагування на Китай. Несподіваний військовий маневр Путіна перевернув ці розрахунки, розповідає ЗМІ вищий чиновник Держдепартаменту.

Для США та їхніх європейських союзників ескалація на Донбасі була виразним нагадуванням про здатність Путіна підіймати ставку у відносинах, пише Bloomberg.

Роки санкцій після окупації Криму у 2014 році і підтримка сепаратистів на сході України слабо змусили його змінити напрямок.

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