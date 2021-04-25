Путин доволен реакцией США и Европы на "бряцание оружием" - Bloomberg / УНИАН

В Кремле довольны тем, что США сразу обратили внимание на эскалацию у границы с Украиной. Путин еще более уверен в своих силах и в том, что якобы сможет конкурировать со Штатами.

В Белом доме хотели акцентировать внимание на соперничестве с Китаем, однако Путин решил напомнить о своей "мощи". Такое мнение американскому изданию Bloomberg выразили три человека, близкие к администрации Путина.

На фоне того, как росла мировая озабоченность из-за эскалации на границе с Украиной, Байден взял инициативу и первым позвонил Путину. В разговоре он первым предложил лично встретиться в ближайшее время.

По утверждению трех человек, приближенных к российскому руководству, такие действия новой администрации США – это признание необходимости взаимодействовать с Москвой. И это рассматривают в Кремле как тактическую победу Путина.

Другой источник – представитель Госдепа США – рассказывает изданию, что переброска сил была нужна для того, чтобы напомнить о твердости и перевести внимание от растущей силы Китая.

Белый дом Байдена надеялся поставить Россию на задний план, чтобы сосредоточиться на наиболее актуальном приоритете реагирования на Китай. Неожиданный военный маневр Путина перевернул эти расчеты, рассказывает СМИ высший чиновник Госдепартамента.

Для США и их европейских союзников эскалация на Донбассе была выразительным напоминанием о способности Путина поднимать ставку в отношениях, пишет Bloomberg.

Годы санкций после оккупации Крыма в 2014 году и поддержка сепаратистов на востоке Украины слабо заставили его изменить направление.

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