Путін звинуватив Україну в загостренні на Донбасі і закликав Меркель чинити тиск на Зеленського

Україна "зриває" Мінські угоди щодо Донбасу - Путін / Reuters

Російський президент Володимир Путін звинуватив Україну в діях, які нібито спрямовані на зрив мирного процесу щодо Донбасу. За його словами, в Кремлі припускають, що Київ, мовляв, відмовляється від врегулювання збройної конфронтації. У зв'язку з цим глава РФ закликає канцлерку ФРН Ангелу Меркель напередодні її зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "вплинути на українську сторону".

"Ми всі разом (з Меркель, - ред.) шукали можливості повернути мир на Донбас - домогтися цього наразі, на жаль, не вдається. Сьогодні з російської та німецької сторони була висловлена серйозна стурбованість зростанням напруженості на лінії зіткнення. Ми обговорювали цю тему і, сподіваюся, обговорення буде продовжено найближчим часом", - зазначив Путін на брифінгу за підсумками перемовин з Меркель.читайте такожМеркель привезе в Україну ультиматуми від Путіна

Заявивши про обстріли на Донбасі, Путін також сказав про те, що Україна запустила законодавство, яке, з точки зору Москви, суперечить Мінським угодам. Він закликав Меркель "вплинути на українську сторону" з метою нібито виконання Києвом зобов'язань.

"Не може не турбувати і те, що в Україні було прийнято цілу низку законів і підзаконних актів, що за своєю суттю суперечать Мінським угодам. Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення цієї ситуації. І в зв'язку з цим ще раз просимо федеральну канцлерку з урахуванням майбутнього візиту до Києва і вплинути на українську сторону у питанні виконання всіх раніше взятих на себе зобов'язань", - підкреслив Володимир Путін.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 серпня, відбувся візит канцлерки ФРН Ангели Меркель до Москви, у ході якого відбулися її перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час промови російського глави держави стався курйозний момент – Меркель відволіклася на телефонний дзвінок.

Зустріч Зеленського та Меркель