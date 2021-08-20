Путин обвинил Украину в обострении на Донбассе и призвал Меркель оказать давление на Зеленского

Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин обвинил Украины в действиях, которые якобы направлены на срыв мирного процесса по Донбассу. По его словам, в Кремле предполагают, что Киев, дескать, отказывается от урегулирования вооруженной конфронтации. В связи с этим глава РФ призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель накануне ее встречи с президентом Владимиром Зеленским "повлиять на украинскую сторону".

"Мы все вместе (с Меркель, - ред.) искали возможности вернуть мир на Донбасс - добиться этого пока, к сожалению, не удается. Сегодня с российской и немецкой стороны были высказаны серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему и, надеюсь, обсуждение будет продолжено в самое ближайшее время", - сказал Путин на брифинге по итогам переговоров с Меркель.

Заявив об обстрелах на Донбассе, Путин также сделал заявление о том, что Украина запустила законодательство, которое, с точки зрения Москвы, противоречит Минским соглашениям. Он призвал Меркель "повлиять на украинскую сторону" с целью якобы выполнения Киевом обязательств.

"Не может не тревожить и то, что в Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения этой ситуации. И в этой связи еще раз просим федерального канцлера с учетом предстоящего визита в Киев и повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств", - подчеркнул Владимир Путин.



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