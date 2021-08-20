Путин подождет: на переговорах в Кремле Меркель отвлеклась на телефонный звонок

Встреча Анеглы Меркель с Владимиром Путиным / REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что между ними есть разногласия.

Вместе с тем стороны намерены и в дальнейшем поддерживать контакт, подчеркнула она в ходе встречи с лидером РФ в Кремле.

"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом. И мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - отметила она.

По ее словам, на переговорах с Путиным обсудят двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня - Ливию и Афганистан.

Обратим внимание на забавный инцидент. В разгар переговоров, во время выступления Путина, Меркель отвлеклась на телефонный звонок. Телефон зазвонил в кармане канцлера ФРГ прямо в разгар выступления хозяина Кремля.

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При этом она потеряла интерес к выступлению российского президента и углубилась в содержание гаджета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

По его словам, он не знал, что перед приездом в Киев Меркель встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому надеется, что она приедет "с каким-то видением, с каким-то общим результатом".

При этом Зеленский отметил, что украинская сторона не рассчитывает на подарки.