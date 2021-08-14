Договор с Путиным по СП-2 и перезапуск Донбасса: дипломат рассказал о предложении Меркель Зеленскому

Меркель скажет Зеленскому, что ему перед встречей с Байденом нужно будет сделать выбор - дипломат / УНИАН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложит ряд сценариев, которые к тому времени уже будут согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о вопросах, связанных с Северным потоком-2, продолжением транзита газа через украинскую ГТС и переговорах по Донбассу. Меркель выступит с инициативой переговорной повестки Зеленского для дискуссии с Байденом. Об этом заявил украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Меркель в Москве согласует с Путиным вопрос Северного потока-2 и ситуацию с транзитом газа через Украину. Для Германии и США продолжение прокачки газа путем украинской газотранспортной системы является красной линией. Помимо этого, она выступает с инициативой перезапуска переговоров по Донбассу.Читайте такжеАнгела Меркель портит всю лепоту

"Сначала, чтобы казаться успешной, она поедет к Путину. Ей нужно согласовать несколько ключевых вещей. Во-первых, ситуацию вокруг "Северного потока-2", и что все-таки Путин будет соблюдать свою понятийную договоренность, что транзит будет продолжаться, а это красная линия и для США, и для Германии. И второе – она очень хочет перезапустить донбасский процесс", - считает Климкин.

По его словам, немецкий канцлер во время встречи с президентом Зеленским скажет ему, что нужно сделать выбор, чтобы вследствие этого появилась переговорная повестка на встречу с Байденом.

Что она сделает? Она приедет к Зеленскому и скажет: "Владимир, нужно идти вперед, вот видишь, меня скоро не будет, выборы в Германии, кто будет канцлером, непонятно. Я вот 7 лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за Украину?" И я недалек от истины, я знаю, как Меркель разговаривает. И нужно что-то выбирать, так как потом поедешь к Байдену, и если договоришься, то закрепишь свои результаты, если нет – то о чем говорить?" – добавил Климкин, подчеркнув, что выбор вариантов решения проблемы после того, как все было согласовано с Путиным, это "очень плохо" для страны.

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Встреча Зеленского с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая приедет с визитом в Киев. Стороны обсудят важные вопроса сотрудничества двух государств.

Пресс-секретарь украинского гаранта Сергей Никифоров уточнил, что Зеленский и Меркель обговорят вопросы гарантий безопасности Украины вследствие запуска российского газопровода Северный поток-2.

Позже стало известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель 20 августа посетит с визитом Москву. Она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.