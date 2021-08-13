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Ангела Меркель отправится на переговоры к Путину перед встречей с Зеленским

13 августа 2021, 13:04

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Россию 20 августа – за два дня до переговоров с Владимиром Зеленским.

Меркель
Ангела Меркель / УНИАН

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа отправится с визитом в Москву для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе дискуссии стороны планируют обсудить немецко-российские отношения, а также актуальные вопросы международной политики. Визит Меркель в Россию состоится за два до ее поездки в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Интерфакс, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель в Москве проведет встречу с российским главой государства Владимиром Путиным.

"Совершенно очевидно, что она встретится с президентом (главой РФ Путиным, - ред.)", - уточнил Зайберт.

Пресс-служба Кремля подтвердила визит Меркель и переговоры с Путиным. Стороны должны обсудить отношения России и Германии, а также ряд важных вопросов международной политики.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, 26 сентября состоятся выборы в Бундестаг. Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Вместо нее новым кандидатом от партии ХДС станет Армин Лашет.

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