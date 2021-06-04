Синці та сліди удушення: батьки Протасевича пояснили, що не так з "визнанням"

Роман Протасевич / Reuters

Батьки затриманого в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича прокоментували публікацію відео його допиту.

За їхніми словами, на відео помітні "синці на руках", а його обличчя "замилене", повідомляє Сurrenttime.

"Я чітко помітила сліди від наручників, синці на руках. Більш того, в цьому фільмі чомусь всі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа, то його обличчя як би замилене, здалеку затемнене. Чи не є це наслідком того, що ще не зійшли синці на обличчі, на носі і сліди удушення на шиї, які були чітко помітні ще на тому Відео, наданому на тому тижні", – коментує відео з Протасевичем його мама Наталя.

Батьки колишнього главреда Nexta впевнені, що фільм ОНТ знятий "на замовлення влади Білорусі" з метою "виправдати себе" і примусову посадку літака 23 травня.

"У мене є деякі питання до творців цього фільму. Питання про подвійні стандарти в нашій судово-правовій системі. Скажіть, будь ласка, а як же таємниця слідства? Якщо ведеться слідство, яким чином тоді все це виставляється на масову публіку?"- додала Наталія Протасевич.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: