Синці та сліди удушення: батьки Протасевича пояснили, що не так з "визнанням"

Фільм з допитом знятий "на замовлення влади Білорусі", впевнена Наталія Протасевич.
Батьки затриманого в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича прокоментували публікацію відео його допиту.
За їхніми словами, на відео помітні "синці на руках", а його обличчя "замилене", повідомляє Сurrenttime.
"Я чітко помітила сліди від наручників, синці на руках. Більш того, в цьому фільмі чомусь всі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа, то його обличчя як би замилене, здалеку затемнене. Чи не є це наслідком того, що ще не зійшли синці на обличчі, на носі і сліди удушення на шиї, які були чітко помітні ще на тому Відео, наданому на тому тижні", – коментує відео з Протасевичем його мама Наталя.
Батьки колишнього главреда Nexta впевнені, що фільм ОНТ знятий "на замовлення влади Білорусі" з метою "виправдати себе" і примусову посадку літака 23 травня.
"У мене є деякі питання до творців цього фільму. Питання про подвійні стандарти в нашій судово-правовій системі. Скажіть, будь ласка, а як же таємниця слідства? Якщо ведеться слідство, яким чином тоді все це виставляється на масову публіку?"- додала Наталія Протасевич.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.