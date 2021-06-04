Синяки и следы удушения: родители Протасевича объяснили, что не так с "признанием"

Роман Протасевич / Reuters

Родители задержанного в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича прокомментировали публикацию видео его допроса.

По их словам, на видео заметны "синяки на руках", а его лицо "замылено", сообщает Сurrenttime.

"Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках. Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа, то его лицо как бы замылено, издалека затемнено. Не является ли это следствием того, что еще не сошли синяки на лице, на носу и следы удушения на шее, которые были четко заметны еще на том видео, предоставленном на той неделе", – комментирует видео с Протасевичем его мама Наталья.

Родители бывшего главреда Nexta уверены, что фильм ОНТ снят "по заказу властей Беларуси" с целью "оправдать себя" и принудительную посадку самолета 23 мая.

"У меня есть некоторые вопросы к создателям этого фильма. Вопросы о двойных стандартах в нашей судебно-правовой системе. Скажите, пожалуйста, а как же тайна следствия? Если ведется следствие, каким образом тогда все это выставляется на массовую публику?" – добавила Наталья Протасевич.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: