США офіційно похвалили Україну за санкції проти Медведчука і Козака / УНІАН

США вітають українські санкції проти голови політради партії Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука та народного депутата Тараса Козака. При цьому в. о. помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіп Рікер офіційно назвав українських політиків "проросійськими силами".

"Ми дуже вітали використання Україною з лютого санкцій проти проросійських дійових осіб, які працювали над тим, щоб підірвати прогрес України щодо реформ і демократичні інститути. Це допомагає захистити реформи, просунути їх вперед і дати відсіч зловмисному впливу у форматі верховенства закону", – з такою заявою Рікер виступив на Американо-українському форумі.

На закінчення він закликав Київ "зробити додаткові кроки щодо захисту інститутів і притягнення до відповідальності корумпованих діячів".

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