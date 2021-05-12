США офіційно похвалили Україну за санкції проти Медведчука і Козака

Вашингтон закликав Київ "зробити додаткові кроки щодо захисту інститутів і притягнення до відповідальності корумпованих діячів".
США вітають українські санкції проти голови політради партії Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука та народного депутата Тараса Козака. При цьому в. о. помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Філіп Рікер офіційно назвав українських політиків "проросійськими силами".
"Ми дуже вітали використання Україною з лютого санкцій проти проросійських дійових осіб, які працювали над тим, щоб підірвати прогрес України щодо реформ і демократичні інститути. Це допомагає захистити реформи, просунути їх вперед і дати відсіч зловмисному впливу у форматі верховенства закону", – з такою заявою Рікер виступив на Американо-українському форумі.
На закінчення він закликав Київ "зробити додаткові кроки щодо захисту інститутів і притягнення до відповідальності корумпованих діячів".
Віктор Медведчук і Тарас Козак: у чому їх звинувачують
- 11 травня близько 16:00 стало відомо, що в Києві на вул. Монтажників правоохоронці розпочали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Пізніше з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.
- Правоохоронці вважають, що в 2015-му політик вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі та передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили в держзраді.
- Раніше в Україні запровадили санкції проти Віктора Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи, зокрема, потрапила ділянка нафтопроводу Самара - Західний напрямок.