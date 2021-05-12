США официально похвалили Украину за санкции против Медведчука и Козака

Вашингтон призвал Киев "предпринять дополнительные шаги по защите институтов и привлечению к ответственности коррумпированных деятелей".
США приветствуют украинские санкции против главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и народного депутата Тараса Козака. При этом и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер официально назвал украинских политиков "пророссийскими силами".
"Мы очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты. Это помогает защитить реформы, продвинуть их вперед и дать отпор злонамеренному влиянию в формате верховенства закона", – с таким заявлением Рикер выступил на американо-украинском форуме.
В заключение он призвал Киев "предпринять дополнительные шаги по защите институтов и привлечению к ответственности коррумпированных деятелей".
Виктор Медведчук и Тарас Козак: в чем их обвиняют
- 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.
- Правоохранители полагают, что в 2015-м политик вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.
- Ранее в Украине ввели санкции против Виктора Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма. Под ограничительные меры, в частности, попал участок нефтепровода Самара – Западное направление.