США официально похвалили Украину за санкции против Медведчука и Козака / УНИАН

США приветствуют украинские санкции против главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и народного депутата Тараса Козака. При этом и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер официально назвал украинских политиков "пророссийскими силами".

"Мы очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты. Это помогает защитить реформы, продвинуть их вперед и дать отпор злонамеренному влиянию в формате верховенства закона", – с таким заявлением Рикер выступил на американо-украинском форуме.

В заключение он призвал Киев "предпринять дополнительные шаги по защите институтов и привлечению к ответственности коррумпированных деятелей".

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