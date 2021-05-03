Стало відомо про нові проблеми Північного потоку-2 у Німеччині

Екологи знову намагаються заблокувати будівництво Північного потоку-2 у Німеччині / Reuters

Одна з найбільших екологічних організацій Німеччини NABU подала позов проти будівництва російського газопроводу Північний потік-2 у німецьких територіальних водах. У природоохоронній організації стверджують, що трубопровід проходить через чотири охоронюваних райони в Балтійському морі і шкодить морському середовищу. До того ж екологи сумніваються, що проект СП-2 потрібен Берліну.

Як повідомляється на сайті організації, екологи намагаються оскаржити дозвіл на реалізацію газопроводу Північний потік-2, яке видало Федеральне агентство морського і гідрографічного управління ФРН. У позові йдеться про недобудовану ділянку трубопроводу в німецьких територіальних водах. У зв'язку з позовом роботи на цій ділянці наразі не ведуться.

До того, як було подано вищевказаний позов, йшла процедура заперечення. Вона почалася ще у 2018 році і була розширена в березні 2021 року. Агентство морського і гідрографічного управління ФРН відхилило це заперечення 1 квітня 2021 року.читайте такожСША доб'ють Північний потік-2, у РФ немає шансів - Atlantic Council

Екологи стверджують, що наразі існує тільки один спосіб для обмеження збитку Балтійському морю. При цьому вони сумніваються в доцільності реалізації російського газопроводу для Німеччини.

"Крім того, все більш актуальним стає питання, чи потрібен нам взагалі цей трубопровід", - підкреслюється в повідомленні.

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