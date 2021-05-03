Стало відомо про нові проблеми Північного потоку-2 у Німеччині

Німецькі екологи сумніваються в тому, що проект СП-2 потрібен Берліну.
Одна з найбільших екологічних організацій Німеччини NABU подала позов проти будівництва російського газопроводу Північний потік-2 у німецьких територіальних водах. У природоохоронній організації стверджують, що трубопровід проходить через чотири охоронюваних райони в Балтійському морі і шкодить морському середовищу. До того ж екологи сумніваються, що проект СП-2 потрібен Берліну.
Як повідомляється на сайті організації, екологи намагаються оскаржити дозвіл на реалізацію газопроводу Північний потік-2, яке видало Федеральне агентство морського і гідрографічного управління ФРН. У позові йдеться про недобудовану ділянку трубопроводу в німецьких територіальних водах. У зв'язку з позовом роботи на цій ділянці наразі не ведуться.
До того, як було подано вищевказаний позов, йшла процедура заперечення. Вона почалася ще у 2018 році і була розширена в березні 2021 року. Агентство морського і гідрографічного управління ФРН відхилило це заперечення 1 квітня 2021 року.читайте такожСША доб'ють Північний потік-2, у РФ немає шансів - Atlantic Council
Екологи стверджують, що наразі існує тільки один спосіб для обмеження збитку Балтійському морю. При цьому вони сумніваються в доцільності реалізації російського газопроводу для Німеччини.
"Крім того, все більш актуальним стає питання, чи потрібен нам взагалі цей трубопровід", - підкреслюється в повідомленні.
Північний потік-2 новини
- Чергові проблеми під час добудови газопроводу Північний потік-2 виникли у Росії після 1 січня 2021 року, коли набув чинності закон про оборонний бюджет США, що надає Штатам можливість запускати санкції щодо будь-яких юридичних осіб, пов'язаних з проектом СП-2.
- У Держдепі попереджали, що США продовжують стежити за процесами, пов'язаними з завершенням будівництва газопроводу Північний потік-2 і планують посилювати санкції.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен стверджував, що президент Джо Байден продовжує дотримуватися ідеї зупинки проекту Північний потік-2. Як вважають у Вашингтоні, реалізація російського газопроводу завдає шкоди союзникам американської держави, серед яких Україна і Польща.