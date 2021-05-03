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Стало известно о новых проблемах Северного потока-2 в Германии

3 мая 2021, 22:35
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Немецкие экологи сомневаются в том, что проект СП-2 нужен Берлину.

Северный поток-2
Экологи снова пытаются заблокировать строительство Северного потока-2 в Германии / Reuters

Одна из самых крупных экологических организаций Германии NABU подала иск против строительства российского газопровода Северный поток-2 в немецких территориальных водах. В природоохранной организации утверждают, что трубопровод проходит через четыре охраняемых района в Балтийском море и вредит морской среде. К тому же экологи сомневаются, что проект СП-2 нужен Берлину.

Как сообщается на сайте организации, экологи пытаются оспорить разрешение на реализацию газопровода Северный поток-2, которое выдало Федеральное агентство морского и гидрографического управления ФРГ. В иске речь идет о недостроенном участке трубопровода в немецких территориальных водах. В связи с иском работы на данном участке пока не ведутся.

До того, как был подан вышеуказанный иск, шла процедура возражения. Она началась еще в 2018 году и была расширена в марте 2021 года. Агентство морского и гидрографического управления ФРГ отклонило данное возражение 1 апреля 2021 года.Читайте такжеСША добьют Северный поток-2, у РФ нет шансов – Atlantic Council

Экологи утверждают, что на данный момент существует только один способ для ограничения ущерба Балтийскому морю. При этом они сомневаются в целесообразности реализации российского газопровода для Германии.

"Кроме того, все более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод", - подчеркивается в сообщении.

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